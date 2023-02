Lidl tiene el complemento imprescindible para tu baño que te hará estar siempre preparado

Aunque parezca una de las estancias menos importantes del hogar en lo relativo a la decoración, lo cierto es que el baño es, por sus características, la estancia de nuestro hogar en la que suele haber una mayor cantidad de elementos no solo decorativos, sino también funcionales: productos de higiene personal, utensilios para peinarse o maquillarse…

Sin embargo, la falta de espacio es en muchas ocasiones un problema a la hora de sacar el máximo provecho posible a nuestro baño. No obstante, no es un motivo por el que debamos preocuparnos, ya que de la mano de plataformas como Lidl podemos encontrar la manera idónea de aprovechar al máximo este espacio.

Lidl te echa un cable para prepararte a gusto antes de salir de casa

Sin ir más lejos, el baño es la estancia de nuestro hogar en la que nos preparamos antes de salir de casa, ya sea de fiesta, a una entrevista de trabajo, a una cena… Sin embargo, ya sea por motivos de espacio o de iluminación, esta tarea no siempre es sencilla. Un gran problema al que en Lidl han encontrado una gran solución: el espejo cosmético LED plegable, perfecto para prepararse en condiciones.

El espejo cosmético LED plegable, disponible en Lidl.

Se trata de un espejo que tiene la capacidad de inclinarse hasta 70º, brindándonos una enorme versatilidad a la hora de vernos a la perfección desde todos los ángulos. Por si esto fuera poco, a la visión normal de este espejo, también cuenta con un zoom de dos posiciones, de 2 o de 5 aumentos, lo cual nos sirve para poder ver en detalle cada uno de los aspectos de nuestro outfit.

En su marco, cuenta con una tira LED muy clara que cuenta con un total de 21 LEDs, y que también podremos variar hasta en una luz con dos intensidades distintas gracias a su control One Touch. Pero no todo acaba aquí, y es que, gracias a su diseño plegable, caracterizado por las dos alas abatibles que lo componen, este espejo apenas ocupará espacio, y podremos guardarlo en cualquier lugar cuando no lo usemos.

Un producto con el que desde Lidl han terminado de un plumazo tanto con los problemas de espacio como los de iluminación en nuestro baño, haciendo de este un espacio idóneo para prepararnos antes de cualquier tipo de cita. Un producto que, además, podréis encontrar en la página web de la cadena germana por el irrisorio precio de 17,99 euros, siendo toda una oportunidad para acabar con este tedioso problema.