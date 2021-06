Lidl termina con uno de los grandes problemas de beber agua del grifo

El confinamiento no ha hecho más que darnos cuenta de la importancia de cuidarnos. Nuestra salud es lo más importante. Por este motivo, cada vez hay más personas que tienen un mayor cuidado por lo que comen y por lo que beben. En el caso de alimentación se fijan en encontrar productos con menos procesados y de proximidad. Y aunque son los menos, también hay gente que empieza a preocuparse por lo que bebe y optan por filtrar el agua del grifo con algún sistema

Cada vez hay más productos que ayudan a filtrar el agua para reducir la cal gracias a este proceso. Habrá ocasiones en las que esto parezca necesario desde el primer sorbo al notarse un sabor extraño y en otras por tener una canalización deficiente o sentir que el agua no está buena. Recuerda que este sistema de Lidl que te vamos a presentar es para filtrar el agua ya potable y no para hacer que un agua no potable sea potable.

Así es la jarra de filtrado Brita de Lidl

¿Por qué vamos a comprar agua embotellada todas las semanas si puedes ahorrar dinero con esta jarra filtradora? Lidl termina con uno de los grandes problemas de beber agua en el grifo. Además, evitaremos el consumo de plásticos. Con esta jarra eliminamos cualquier elemento contaminante, pero también reduce la cal que suele contener.

Las jarras Brita son las más utilizadas hasta la fecha. Estas jarras de unos dos litros se venden fundamentalmente para eliminar la cal y filtrar metales y elementos químicos. Todo el trabajo lo realiza el filtro que está en el centro de esta jarra, un elemento compuesto por carbón activado y resina que se encarga de retener estos elementos mediante dos funciones distintas. La resina transforma los metales y los atrapa, por lo que se tiene la sensación de que el agua se reblandece. Y el carbón activado absorbe los sabores que suelen resultar desagradables o antinaturales.

Algunos elementos quedan atrapados en el filtro y el sabor del agua mejora considerablemente. La jarra Brita se encuentra en estos momentos en Lidl a un precio de 12,99 euros. Antes 15,99. Lidl también tiene disponibles los cartuchos de filtrado.