MANGO Outlet rebaja uno de sus vestidos estampados más elegantes, ¡ideal para ir cómoda y formal!

Si hay una prenda que siempre es de lo más demandado en verano y que además es muy cómoda y fresquita para los días calurosos, esa es los vestidos. Son propuestas de lo más versátiles y, en muchas ocasiones, puedes encontrar diseños ni demasiado elegantes ni demasiado desenfadados, y esta opción de Mango Outlet es todo un ejemplo de ello.

Si algo nos gusta de los vestidos más sencillos, con corte midi y con mucho estilo, es que combinan genial con todo tipo de calzado, desde unas sandalias planas como la propuesta de Pikolinos de Amazon hasta unas sandalias de tacón, ¡e incluso unas zapatillas básicas! Todo dependerá de la comodidad y el estilo que decidas aportarle a tu outfit.

El vestido de algodón estampado más elegante y versátil de Mango Outlet

Aunque estamos hablando de los vestidos como prendas versátiles, no siempre es así. Existen opciones demasiado elegantes que no podemos utilizar en nuestro día a día, y otras opciones más playeras o desenfadadas que no pegan demasiado en eventos o ceremonias. Es por ello que siempre intentamos encontrar el término medio: una propuesta para todo tipo de ocasiones y con múltiples posibilidades de combinación.

Cuando hemos visto esta propuesta dentro de los nuevos lanzamientos rebajados de Mango Outlet, ha sido amor a primera vista. Es uno de esos vestidos ponibles que podrías llevar desde a eventos, como a la oficina o simplemente a tus salidas con amigos si decides ir un poco más arreglada, ¡ofrece muchas posibilidades para cualquier tipo de ocasión!

Se trata de un vestido confeccionado en un 100% de algodón, un material resistente y muy suave. Cuenta con un estampado floral en tono naranja y tiene un diseño largo estilo evasé, con cuello escotado y tirantes anchos. Cuenta con un volante en el bajo, con trabillas en la cintura, e incorpora un cinturón desmontable que da un efecto más elegante y favorecedor a la prenda.

Cuenta con un cómodo forro interior y el cierre es mediante hebilla, además de un cierre lateral de cremallera. Pertenece a la colección fiesta y ceremonia y es una de esas opciones que recomendamos añadir a tu fondo de armario, ¡le darás mucho uso! Podrás encontrarlo en Mango Outlet con un bonito estampado en tono naranja, ahora a un 48% de descuento, con un precio final de 25,99 euros.