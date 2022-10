Estos son los mejores termómetros para todas las edades

Sea para prevenir o curar, los termómetros son uno de los aliados clave en el invierno, momento en que la caída de temperaturas y la aparición de alergias y resfriados van de la mano. Además, los termómetros han tenido una importancia mayor con la pandemia del Covid-19, cuando comprobar nuestra temperatura corporal ha sido fundamental en los primeros días en los que hemos hecho pruebas para ver si estábamos contagiados.

No obstante, en muchos casos no han podido comprobar las temperaturas cuando querían, ya que no contaban con un termómetro en casa. Si eres de los que sufrieron esta situación y no quieres que se repita, te dejamos aquí una selección de los mejores termómetros para tomar la temperatura.

Después de años en los que se ha comprobado que los clásicos de mercurio se han prohibido por su alta toxicidad, los eléctricos los han sustituido por completo. Pero incluso en esta modalidad de termómetros hay distintos tipos. Hay algunos cuyo funcionamiento es el de los clásicos de mercurio, es decir, funcionan con contacto.

Pero los más actuales y modernos pueden medir la temperatura desde la distancia, lo cual fue muy útil durante los primeros meses de pandemia, ya que no era necesario el contacto. Asimismo, estos termómetros modernos tienen la capacidad de avisar cuando se llegue a un punto de temperatura en el que se podría considerar que sufrimos fiebre.

Por eso, si alguna vez tienes dudas de que podrías tener fiebre, asegúrate de buscar un termómetro de los que te presentamos más abajo.

El más vendido

El termómetro clínico FTC permite medir de forma precisa en tres partes del cuerpo. Se limpia fácilmente después de la medición. Para limpiarlo se utiliza un paño empapado en una solución alcohólica suave. Si el termómetro mide una temperatura superior a 37,7 °C, sonará una alarma de fiebre. Gracias a su función de memoria, el termómetro clínico guarda el resultado de la medición y lo muestra brevemente en la pantalla la próxima vez que se encienda. Apagado automático: El resultado se muestra después de aprox. 60 segundos. El FTC se apaga automáticamente después de 8 minutos. Medisana FTC Termómetro clínico digital para bebés, niños y adultos, oral, axilar o rectal, a prueba de agua con alarma de fiebre, Color Blanco Precio de compra: 3,99 € Ranking: 1 Premio: Precisión Puntuación: 99

El favorito

El termómetro de iHealth mide la temperatura sin necesidad de contacto físico. El sensor de temperatura por infrarrojos lee la temperatura corporal dentro de 1,18 pulgadas del centro de la frente sin contacto físico. Un ultra-sensible recoge sensor de infrarrojos más de 100 puntos de datos por segundo, mientras que los sensores de distancia y ambientales se combinan para tener en cuenta otras variables; que garantiza la máxima precisión se toma cada vez la temperatura. iHealth no-touch termómetro de la frente, termómetro infrarrojo digital para adultos y niños, sin contacto termómetro para bebés con 3 sensores ultrasensibles (pt3) Precio de compra: 35,00 € Ranking: 2 Premio: Rapidez Puntuación: 96

El más económico

El termómetro de Mobiclinic es capaz de medir temperaturas corporales estimadas entre 32º y 42,9º, válido para bebés y adultos, siendo de los más fiables del mercado. Cuenta con memoria para registrar la última toma y así poder tener controlada tu evolución de la temperatura corporal en todo momento. Dispone de una alarma en forma de pitido que pone en alerta al paciente en el caso de que tenga fiebre. Cuenta con una función de apagado automático tras un periodo de inactividad. Mobiclinic, TH-02, Termómetro digital, Marca Española, Rígido, Alta precisión, Ligero, Alarma de fiebre, Marcado CE, Termómetro médico, Medición de temperatura vía oral, Rectal y axilar Precio de compra: 4,45 € Ranking: 3 Premio: Fiable Puntuación: 93

El cuarto

El termómetro de Berrcom está diseñado especialmente para tomar la temperatura del cuerpo humano con una distancia de 3 a 5 cm de la frente. El termómetro digital puede tomar rápidamente una medición precisa y fiable. Fácil de usar, apunta a la frente del cuerpo y presiona el botón de escaneo. Para su comodidad, la unidad de temperatura probada puede mostrarse en °C o °F. Puede memorizar las últimas 32 mediciones de temperatura. Y la retroiluminación mostrará color rojo y alarma audible si la temperatura corporal es más de 38°C (100.4°F). Berrcom termómetro de frente infrarrojo sin contacto, pantalla digital retroiluminada de tres colores Temperatura de lectura instantánea de bebés Precio de compra: 18,79 € Ranking: 4 Premio: Memoria Puntuación: 90

Con esta selección de productos, estarás preparado para afrontarte a cualquier consecuencia de las temperaturas invernales. Como ya hemos visto, cada uno de estos productos tiene una serie de características que los convierten en los mejores para según qué circunstancias, por lo que te recomendamos elegir aquellos que mejor se adapten a tus necesidades.