Mercadona busca ampliar su servicio online en Madrid en plena pandemia

23 de septiembre de 2020 (18:16 CET)

Los vecinos de los 37 barrios confinados de Madrid se preparan para afrontar las restricciones de la movilidad durante las próximas dos semanas. Una realidad que ha motivado a Mercadona a agilizar su plan de extender su nuevo servicio de venta online por toda la capital española.

La empresa de supermercados incorporó a principios de año su sistema de colmena en Madrid, una fórmula de reparto que también está presente en Valencia y en Barcelona. Se trata de una gran cadena de distribución para atender los pedidos por internet de forma generalizada.

El proyecto piloto abarcaba solo siete códigos postales de Madrid, ubicados en los barrios del Retiro y de Salamanca. Sin embargo, en los últimos meses han ido extendiendo el nuevo servicio por la ciudad hasta alcanzar un total de 37 zonas de reparto en distintos puntos de la capital.

A pesar de los esfuerzos, todavía hay 18 códigos postales de Madrid en los que no es posible acceder a la nueva página web de Mercadona. Un problema que han hecho saber varios clientes, cuando se avecinan nuevas restricciones de la movilidad debido al incremento constante de contagios de coronavirus en la región.

Los usuarios han pedido explicaciones a la empresa de supermercados por no haber habilitado todavía el servicio, que incorpora algunas novedades para hacer más intuitiva la compra como un gran catálogo de imágenes para decidir qué productos quieres comprar.

@Mercadona llevo toda la mañana intentando comprar online como otras veces, pero solo se me abre la web antigua por lo que no me sirve ya que no se ven los productos. Porque sucede esto? Me ha pasado alguna vez más y el código postal es el mismo