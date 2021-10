Mercadona tiene un aceite que ayuda a relajar el cuerpo con sólo aplicarlo

Uno de los puntos fuertes de Mercadona, que no es que tenga precisamente pocos, es que la cadena valenciana no se está durmiendo en los laureles. Pese a que hace ya años que dominan el sector de las cadenas de supermercados en España, Mercadona no deja de innovar constantemente y de lanzar novedades en sus diferentes secciones.

Una de las que suele ser mayor fuente precisamente de cambio continuo es la de los cosméticos o los productos de cuidado personal. Ahí, Deliplus, la marca blanca de Mercadona, tiene buena culpa del éxito de la cadena en nuestro país.

Entre otras cosas porque, más allá de los productos básicos como champús, cremas hidratantes, pastas de dientes, jabones, etcétera, en Deliplus tienen también productos que van un paso más allá.

El aceite corporal de romero de Mercadona

Un buen ejemplo de ello es un producto que cada vez cuenta con más adeptos en la cadena valenciana. Entre otras cosas porque son muchos los beneficios de aplicarlo en el cuerpo. No es otro que el Aceite corporal de romero Deliplus 100% natural.

Los amantes de los aceites corporales saben que el de romero es un aceite que lucha contra el envejecimiento ya que es un buen antioxidante, es un buen nutriente e hidratante para la piel y, sobre todo, es un buen antiinflamatorio.

El Aceite corporal de romero Deliplus 100% natural por 3,20 euros en Mercadona

Gracias a su efecto calmante, este aceite de romero mejora los movimientos de las articulaciones y los músculos. Es por eso que, de hecho, se usa habitualmente para realizar masajes relajantes o tratar contracturas musculares.

El precio del bote de 200 mililitros en Mercadona es de tan sólo 3,20 euros. Un precio muy top que seguro que va a provocar que los que ya lo conocen vayan a por uno de ellos y, sobre todo, los que no lo han probado se lancen a por él.