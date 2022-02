Los nuevos raviolis 100% vegetales de Mercadona con un peculiar sabor a aceituna perfectos para comer cuando tienes prisa

Aunque las prisas no son nada buenas, en muchas ocasiones por el trabajo, la universidad o por alguna urgencia, no tenemos todo el tiempo que deseásemos para poder cocinar. O directamente algún día tenemos demasiada pereza… Para ese tipo de momentos y comidas en los que no podemos permitirnos sacar nuestro arsenal de cocina y pasar demasiado tiempo, supermercados como Mercadona tienen la solución.

Entre sus lineales es posible encontrar productos que se preparan de forma rápida y sencilla. Y hoy te traemos una novedad muy común que ya es muy habitual ver en otro formato: los raviolis. Como sabes y te hemos contado muchas veces, en Mercadona traen nuevos productos semanalmente y retiran otros… Pues esta semana le ha tocado a los raviolis.

Los nuevos raviolis de espinacas, brócoli y aceitunas de Mercadona

De hecho ya conocíamos los raviolis de preparación rápida de Mercadona; llevan muchos años en sus neveras, y es posible encontrarlos de distintas marcas, aunque los más comunes son los de Hacendado, con sabores de queso, carne o incluso requesón y espinacas. Son uno de los alimentos preparados más vendidos de Mercadona, por su reducido precio (tan solo 1,70 euros) y su fácil forma de cocinarlos.

Pues ahora podemos encontrar otros nuevos que se unen a la familia de los raviolis: los de espinacas, brócoli y aceitunas, también de la marca Hacendado y según podemos leer en su envase: “100% vegetales”. Sin embargo, aunque sus ingredientes sí son 100% naturales y de origen vegetal, anuncian que contiene trigo de sarraceno, pero dándole la vuelta al envase vemos que sólo lleva el 1,5% de esta.

A pesar de ello sigue siendo una opción muy a tener en cuenta, por sus ingredientes 100% vegetales. Encontramos sémola de trigo duro, un 14% de espinacas, brócoli, un 5,5% de aceitunas, aceite de girasol y oliva y cebolla, que son sus ingredientes principales. El precio ha subido ligeramente, hasta redondear los 2 euros, teniendo en cuenta que el resto de raviolis costaba 1,70 euros hasta hace pocos meses.

Otras recomendaciones del catálogo de Mercadona

