Teléfonos fijos para los más nostálgicos

En España hay más de 55 millones de teléfonos móviles, superando una media de un terminal telefónico por persona. Es obvio que, con el tiempo, nuestro teléfono móvil se haya convertido en la única forma de comunicarnos con nuestros amigos, familiares y colegas de trabajo.

No obstante, hasta hace muy poco no era así. Y es que, hasta el año 2020, había cerca de 20 millones de hogares con una línea de teléfono fijo, y las compañías siguen ofreciendo este servicio, si bien los más jóvenes no cuentan con él.

Por tanto, el teléfono fijo no está desapareciendo, ya que el número de terminales fijos se mantienen estables en torno a los 20 millones de teléfonos descritos más arriba. Si eres de los que todavía le dan un uso al teléfono fijo, te dejamos una selección de los mejores terminales.

A pesar de que nos parezca de otra época, los teléfonos fijos actuales tienen una serie de características modernas que incluyen un ahorro en el consumo de la luz, una mayor memoria para números en la agenda, y una mayor duración de la batería.

Por eso, si estás pensando en darle una segunda vida a los teléfonos fijos, te dejamos una selección de los terminales más vendidos.

El más vendido

El teléfono fijo de Panasonic tiene una gran variedad de funciones, incluyendo un modo ECO que se activa con un toque, lo que supone un ahorro de la batería y del consumo de la luz. Bloquea las llamadas no deseadas, guarda hasta 50 números en su agenda. La batería permite un uso continuo de 16h y una duración en espera de 200 horas. Es compacto como para ajustarse a espacios estrechos. Su aspecto elegante queda bien con los interiores. Panasonic KX-TGC310-Teléfono Fijo Inalámbrico (LCD, Identificador De Llamadas, 16H Uso Continuo, Localizador, Agenda De 50 números, Bloqueo Llamada, Modo ECO, Reducción Ruido), Negro (Versión español) Precio de compra: 24,89 € Ranking: 1 Premio: Funciones Puntuación: 99

El favorito

El teléfono fijo de Panasonic incluye una tecla de navegación, así como la función de identificador de la llamada, que queda registrada hasta 50 nombres. Panasonic KX-TG1611 – Teléfono fijo inalámbrico (LCD, identificador de llamadas, agenda de 50 números, tecla de navegación, alarma, reloj) Negro/Rojo, Tamaño Único Precio de compra: 19,19 € Ranking: 2 Premio: Moderno Puntuación: 96

El más económico

Gigaset presenta este teléfono que promete ser un compañero fiel, con un cable elástico de hasta tres metros de largo, dando una mayor libertad de movimientos a la hora de realizar llamadas. Conecta más rápido con tus seres queridos gracias a 10 entradas de marcación rápida. Tiene funciones prácticas como volver a marcar, botón de silencio, melodía y volumen del timbre ajustables. Incluye una pantalla LED óptica. Es compatible con auriculares. Su instalación es sencilla, tan solo tienes que conectar el teléfono a la toma de la pared y comienza a hacer llamadas enseguida. Con la calidad de fabricación en Alemania. Gigaset DA210 – Teléfono con cable elástico – Espacio para 10 entradas de marcación rápida – Rellamada – Compatible con audífonos – Melodía y volumen del timbre ajustables – Color Azul Precio de compra: 11,00 € Ranking: 3 Premio: Rápido Puntuación: 93

El más legible

Gigaset AS690 permite una mayor movilidad, gracias a su pantalla de alto contraste y unos dígitos para marcar más grandes. Gran calidad de sonido (incluso con llamadas en manos libres), control de volumen de 5 niveles, agenda telefónica para 100 contactos, bloqueo de llamadas para hasta 32 números. Su instalación es simple: conecta la estación base a la toma de teléfono de la pared y comienza a hacer llamadas. Diseño y fabricación en Alemania. Gigaset AS690 – Teléfono inalámbrico – Gran pantalla gráfica – Calidad de audio superior – Perfiles de sonido ajustables – Función manos libres – Función no molestar – Color Blanco Precio de compra: 24,90 € Ranking: 4 Premio: Instalación Puntuación: 90

Esta selección muestra solo algunas de las posibilidades de terminal fijo, en caso de que veas que necesites un teléfono fijo en tu casa. Como ya hemos visto, cada uno de estos productos tiene una serie de ventajas que lo hacen destacar de los demás, por lo que te recomendamos elegir aquel que mejor se ajuste a tus preferencias.