Los trucos fundamentales para alargar la vida útil de la batería de tu teléfono

El teléfono móvil es, a día de hoy, un complemento imprescindible en el día a día de millones de personas. Un dispositivo que utilizamos para prácticamente todo, desde tareas rutinarias como desarrollar determinadas actividades laborales, o hablar con nuestros seres queridos, hasta otras como llevar las cuentas bancarias dentro de una aplicación del móvil, de la mano de una amplia lista de complementos que podemos encontrar en plataformas como Amazon.

Un uso que lo convierte en un aspecto fundamental dentro de nuestra rutina. No obstante, no todo iba a ser tan bonito. De la mano de unos modelos que cada vez acusan más la obsolescencia programada, y con unos hábitos que a la larga determinan deteriorando la batería del propio teléfono, terminan provocando perjuicios sobre nuestro propio teléfono. Y en muchas ocasiones, de la mano de actividades totalmente evitables, y que, probablemente, ni siquiera supiéramos que pueden dañar nuestro dispositivo.

Los hábitos que deterioran la batería con el paso del tiempo y cómo evitarlos

En primer lugar, es imprescindible indicar que, irremediablemente, y por mucho que tratemos de cuidarla, la batería se deteriorará con el paso del tiempo. No obstante, la realidad es que sí se puede alargar la vida útil de la batería. Pero para ello, es imprescindible adoptar una serie de costumbres por un lado, y, por el otro, dejar de lado ciertos hábitos que contribuyen a ese deterioro.

El aspecto más importante se halla, como es lógico. En el modo de cargar el teléfono. Y posiblemente mucha gente no lo sepa, pero no es recomendable ni cargar del todo la batería, ni dejarla agotarse del todo, por mucho que podamos pensar que esto puede ser beneficioso para que la batería dure más tiempo.

Esto se debe a los ciclos de carga de los que disponen la batería de los teléfonos móviles. Unos ciclos de carga que se agotan más rápidamente al realizar cargas completas, motivo por el cual, diversos expertos recomiendan mantenerlo entre el 20% y el 80% de carga, ya que esto no consume un ciclo de carga completo.

Otra costumbre que la mayoría de nosotros realiza sin darnos cuenta del perjuicio que estamos provocando en nuestra batería, es utilizar el teléfono mientras lo cargamos. Esto provoca que se sobrecaliente la batería y, por tanto, se deteriore a una velocidad mayor. Por ello, todos los expertos en el mundo de los smartphones recomiendan no utilizarlo hasta que la carga esté completa, evitando así que la batería se sobrecaliente.

También relacionada con el calentamiento de la batería, una actividad que supone un gran perjuicio para nuestra batería, especialmente en esta época del año, es dejar el teléfono al sol. Algo más que habitual cuando estamos en la piscina o en la playa, y que del mismo modo que ocurre en el caso anterior, sobrecalienta la batería hasta unos límites que pueden llegar a ser perjudiciales. Por ello, lo mejor en estos casos es proteger nuestro teléfono del sol siempre que podamos.

Otra costumbre que también supone un perjuicio para las baterías, al contrario a lo que mucha gente piensa, es dejar cargando el teléfono por la noche. El motivo no es otro sino el mencionado previamente, ya que al alcanzar el 100% de batería, especialmente cuando no lo desconectamos una vez que alcanza esta cifra, la batería sufre. Por suerte, algunos smartphones modernos aprenden tus hábitos de carga para evitar que la batería no sufra en exceso cuando sea totalmente necesario cargarlo de noche.

Por otro lado, y más allá de todas estas prácticas que realizamos y desgastan la batería a un mayor ritmo, los teléfonos cuentan con métodos para alargar a su manera la vida útil de nuestra batería. Por ejemplo, muchos de los smartphones actuales cuentan con un modo ahorro de batería, que se encarga de economizar el uso de la batería.

Todas estas costumbres, sumadas a un uso responsable del teléfono móvil, sin abusar en exceso de los tiempos de carga, o de aspectos como tener la pantalla siempre al máximo de brillo o aspectos como el bluetooth siempre conectado, pueden tener efectos muy positivos en lo referido a la conservación de la batería del teléfono en buen estado.