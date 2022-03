Uniqlo tiene la camiseta de deporte con secado rápido para no preocuparte del sudor

Más allá de nuestros outfits ideales para todo tipo de ocasiones, están los outfits para nuestras rutinas de ejercicio. Elegir correctamente la ropa deportiva es también un punto muy importante y ya no solo en estilo, sino en comodidad. En este caso se busca ropa confortable y que permita una libertad de movimiento necesaria para poder hacer nuestros ejercicios.

Encontrar este tipo de ropa puede ser complicado si no quieres gastarte demasiado dinero en grandes marcas del mundo del deporte, aunque esto no siempre es necesario. Muchas veces puedes encontrar prendas deportivas en tiendas convencionales a precios muy asequibles y con una calidad que no tiene nada que envidiar a otras marcas.

La camiseta de Uniqlo con control de olores ideal para hacer deporte

Este es el caso de Uniqlo, que tiene rebajada una camiseta deportiva para hombres con el mejor tejido para hacer ejercicio sin preocuparte del sudor. Siempre el hecho de sudar resulta engorroso a la hora de hacer ejercicio por esas molestas manchas que pueden llegar a formarse en algunos tejidos.

Esta camiseta, sin embargo, está fabricada con tecnología DRY-EX con control de olores muy suave al tacto y cómoda durante mucho tiempo. Está confeccionada con un 100% de poliéster y un tejido de elastomultiéster, una tela elástica e ideal para tener esa libertad de movimientos tan necesaria a la hora de hacer tus ejercicios diarios.

Tiene una tecnología de secado rápido y función de control de olores incorporada, el tejido es plano tipo DRY-EX y malla Jacquard con un diseño de punto integral inspirado en la bandera sueca a la espalda. Los ojales del tejido aumentan su transpirabilidad y tiene una confección unida, sencilla y elegante con una llamativa gama de colores. Está disponible en Uniqlo rebajada a 19,90€.

Otras prendas de Uniqlo que podrían gustarte: