¿Qué es un contrato atípico y qué lo caracteriza?

En el entorno financiero, los contratos bancarios son acuerdos clave que regulan la relación entre las entidades bancarias y sus clientes. Estos contratos son generalmente clasificados como típicos o atípicos, dependiendo de su estructura y naturaleza. Los contratos bancarios típicos son aquellos que están claramente regulados y definidos por las normativas legales y prácticas comerciales, como los contratos de préstamos o cuentas corrientes.

Sin embargo, el mundo financiero es dinámico y cambia rápidamente, lo que da lugar a acuerdos más innovadores y flexibles conocidos como contratos bancarios atípicos. Estos son aquellos que no están expresamente regulado por la legislación vigente, o cuya estructura no sigue un modelo estándar o típico en las normativas legales, y son muchos los aspectos que los caracterizan.

Todo lo que debes saber sobre los contratos bancarios atípicos

En primer lugar, es importante destacar que, a diferencia de los contratos típicos, los contratos atípicos se caracterizan por ser más flexibles, adaptados a necesidades particulares y, en muchos casos, personalizados para situaciones específicas. Precisamente por ello, también es fundamental analizar los aspectos más importantes de este tipo de contratos y su relevancia en el ámbito económico.

Entre sus principales características destacan en primer lugar la falta de regulación explícita. Los contratos atípicos no tienen una regulación específica en la normativa bancaria o mercantil. Esto no significa que estén fuera del marco legal, sino que las partes tienen más libertad para establecer los términos y condiciones que regulan su relación, siempre que no violen las leyes generales. La flexibilidad permite crear productos financieros innovadores que se adaptan mejor a las necesidades del mercado.

Por otro lado, debido a su carácter atípico, estos contratos son a menudo más personalizados y diseñados para casos concretos. Por ejemplo, las empresas que buscan soluciones de financiamiento muy específicas pueden negociar contratos que no están disponibles en los modelos de préstamo estándar. Este tipo de contratos se utilizan para ofrecer productos y servicios que no encajan dentro de los contratos típicos regulados.

Además de ello, estos contratos suelen surgir en respuesta a nuevas necesidades del mercado o a la aparición de innovaciones financieras. Con el desarrollo de nuevas tecnologías y productos financieros, como las fintech, blockchain o criptoactivos, la banca ha tenido que adaptarse rápidamente creando nuevos acuerdos que no existían en el pasado. Estas nuevas necesidades se canalizan a través de contratos flexibles y adaptables.

Entre los tipos más habituales, podemos toparnos con los contratos de factoring inverso, de la mano de los que, a través del factoring tradicional, una empresa vende sus cuentas por cobrar a una entidad financiera para obtener liquidez anticipada. En el caso del factoring inverso, la entidad financiera adelanta los pagos a los proveedores de la empresa en lugar de adelantar el dinero a la propia empresa. Este acuerdo no está tipificado en las normativas generales, pero es una solución financiera utilizada ampliamente.

También destacan los contratos de leasing operativo, que consiste en un contrato típico en el que una entidad financiera permite a una empresa usar un activo a cambio de pagos regulares. Sin embargo, cuando el leasing operativo incluye condiciones más específicas, como opciones de rescisión anticipada o variabilidad en los pagos según el uso del activo, puede ser considerado un contrato atípico.