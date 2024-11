El auge de la blockchain de Dogecoin: ¿Qué está pasando?

En los últimos meses, la blockchain de Dogecoin ha vuelto a captar la atención en el mercado de criptomonedas, especialmente debido a un notable aumento en el número de transacciones. Dogecoin, conocida como la criptomoneda «meme», creada inicialmente como una broma en 2013, ha logrado nuevamente despertar el interés de inversores y entusiastas de las criptos, incluso en un contexto de mercado más prudente.

Aunque Dogecoin no es una de las blockchains más utilizadas a nivel global, la criptomoneda DOGE ha mantenido un uso continuo durante más de 11 años, con algunos picos importantes de actividad a lo largo del tiempo. Recientemente, ha habido un nuevo «auge» en la blockchain de Dogecoin, lo que plantea preguntas sobre qué está impulsando este aumento en las transacciones y cuál podría ser el futuro de la moneda.

Aumento en las transacciones diarias

Según datos de Bitinfocharts, Dogecoin experimentó dos picos significativos en el número de transacciones diarias en octubre de 2024. El primero ocurrió el 1 de octubre, con casi 570.000 transacciones en un solo día. Luego, el 7 de octubre, el número de transacciones diarias alcanzó más de 550.000.

Estos números son particularmente impresionantes si consideramos que en días normales, la media diaria de transacciones rara vez supera las 250.000, y en algunos casos, baja de 50.000. Preguntarse cuál es la criptomoneda con más futuro es común, dado que hay tantas opciones en el mercado hoy en día. Por ello, analizar estos datos es crucial.

No es la primera vez que la blockchain de Dogecoin experimenta un pico tan pronunciado. En junio de 2024, las transacciones diarias superaron las 800.000 en dos ocasiones, mientras que el récord anual se registró en marzo, durante un «bull run» en el mercado cripto, cuando más de 2,1 millones de transacciones se registraron en un solo día. Estos picos son una señal de que, aunque no sea la criptomoneda más valiosa, Dogecoin sigue contando con una base de usuarios activa y leal.

Una anomalía en los datos

Lo que hace que este aumento en las transacciones sea particularmente curioso es que ocurrió en un momento en el que el interés general por las criptomonedas está disminuyendo. Según los datos de Google Trends, la búsqueda del término «Dogecoin» a nivel global cayó drásticamente desde marzo, con los niveles de octubre cercanos a los mínimos anuales.

Esto sugiere que el aumento en las transacciones de la blockchain de Dogecoin no está directamente relacionado con un incremento en el interés público, lo que plantea la hipótesis de que otros factores están influyendo. En España, por ejemplo, el interés en criptomonedas ha sido considerable, aunque ha mostrado una ligera disminución en los últimos meses.

Criptomonedas

Según datos del Banco de España, aproximadamente el 12% de los españoles poseen o han poseído algún tipo de criptoactivo en 2024. Sin embargo, Dogecoin no se encuentra entre las principales criptomonedas en términos de adopción en el país, siendo superada por activos como Bitcoin y Ethereum. Esto refuerza el hecho de que el auge de las transacciones en la blockchain de Dogecoin no está directamente relacionado con un aumento general en el interés por las criptomonedas.

El impacto en el precio de Dogecoin

A pesar del aumento en las transacciones y la actividad en la blockchain, el precio de DOGE no ha reflejado positivamente estos cambios. Actualmente, el precio del token ronda los $0,11, lo que representa una caída en comparación con los $0,13 registrados a finales de septiembre y casi la mitad del valor registrado en marzo, cuando DOGE cotizaba a $0,22.

Aunque el rendimiento de Dogecoin en 2024 no ha sido de los peores —con un aumento del 29% en lo que va del año— sigue rezagada frente a otras criptomonedas importantes, como Bitcoin, que ha subido un 55% en el mismo período. Sin embargo, DOGE ha tenido un desempeño superior al de Ethereum, que ha aumentado solo un 15% hasta la fecha.

Otros indicadores al alza

Además del número de transacciones, otros indicadores en la blockchain de Dogecoin también muestran señales de actividad creciente. Por ejemplo, el número de direcciones activas diariamente registró dos picos en octubre, superando la marca de 75.000, el mayor número desde marzo. Este crecimiento es relevante, ya que entre abril y septiembre, las direcciones activas rara vez superaron las 60.000 al día.

Aun así, estas métricas no alcanzan los niveles observados en marzo, cuando más de 500.000 direcciones estuvieron activas en un solo día, en medio del FOMO (Fear of Missing Out) que dominó los mercados durante el «bull run» de 2024. El volumen medio de transacciones también se mantuvo estable, con picos de $28.000, muy por debajo de los valores observados a finales de mayo, cuando el volumen medio diario alcanzó los $50.000.

Previsiones para el futuro de Dogecoin

A pesar del aumento en la actividad de la blockchain, el impacto en el precio de Dogecoin ha sido limitado hasta ahora. Sin embargo, algunos analistas son optimistas respecto al futuro de la moneda.

Hay previsiones que apuntan a un posible retorno de DOGE a valores por encima de $0,20 en las próximas semanas, especialmente si el mercado de criptomonedas entra en una nueva fase alcista.

Esta predicción, sin embargo, está fuertemente ligada al desempeño de Bitcoin, que sigue siendo el principal indicador de tendencia en el mercado cripto. Si Bitcoin inicia un nuevo ciclo alcista, es probable que Dogecoin siga el mismo camino, acercándose a sus niveles más altos del año. Aunque el valor récord de $0,73 alcanzado en mayo de 2021 todavía parece lejano, un aumento significativo desde los niveles actuales sería una señal positiva para los inversores de Dogecoin.