Esta es la cantidad máxima de Bizum que puedes realizar sin declarar a Hacienda

En solo siete años Bizum se convirtió en un método de pago tan popular que muchas personas adoptaron el nombre de la compañía como un sustantivo, solicitando que le “hagan un Bizum” en vez de realizar una transferencia.

Las estadísticas de la plataforma radiografían la clave del éxito: hay más de 24 millones de usuarios registrados (la mitad de la población de España), el año pasado se realizaron 24 ‘bizums’ por segundo, lo que totalizaron dos millones de operaciones por día.

En España hay 23 bancos asociados a esta plataforma de pagos y transferencias, y una de sus ventajas es su practicidad: basta con tener una cuenta asociada y un teléfono móvil.

Los límites de los Bizum

La compañía ha ido extendiendo sus servicios para ser algo más que una plataforma para transferir montos reducidos de dinero, pero muchos usuarios tienen dudas sobre los límites a las operaciones y si tienen que declararlos a Hacienda.

Cada mes se pueden transferir hasta 5.000 euros por Bizum, sin importar el número de operaciones

Esta plataforma recuerda que se pueden realizar un número ilimitado de operaciones, pero que cada día lleguen a un máximo de 2.000 euros; y de 5.000 euros al mes.

Como son movimientos bancarios, las operaciones de Bizum son vigiladas por Hacienda.

En cuanto a la recepción de dinero, Bizum recuerda que el máximo es de 60 transferencias al mes, y también con un monto máximo de 2.000 euros al día.

En cambio, cuando se están realizando compras online y se puede pagar con Bizum, aquí no hay un límite de dinero a transferir, porque ese monto está asociado al máximo que tenga establecido el banco, pero de todas formas este se puede modificar fácilmente desde la app del banco.

Donaciones a ONGs y cobro de premios

Cabe recordar que con Bizum es posible realizar donaciones a ONGs u otras entidades sociales, de hasta 1.000 euros por transferencia, pero sin límite de operaciones ni de número de entidades receptoras.

Con esta aplicación también se puede comprar billetes de lotería, e inclusive cobrar el premio hasta un máximo de 2.000 euros.

El control de Hacienda

Dado que los bizum son movimientos bancarios, estos quedan registrados y están sometidos al control de Hacienda.

En caso que los movimientos por Bizum no superen los 10.000 euros anuales no hacen falta ser declarados en forma expresa a Hacienda, “ya que son movimientos habituales del día a día y que no tienen un origen laboral o lucrativo”, precisa la plataforma en una nota de prensa.

Pero el caso es diferente en los autónomos y las pymes que usan esta aplicacióncomo herramienta de pago a sus clientes.

En este caso, si los movimientos por Bizum superan los 10.000 euros anuales, sí se deben declarar ante la Agencia Tributaria.

De hecho, si se cruza ese límite el banco informará al organismo fiscal, pero para evitar problemas es mejor que el autónomo también lo comunique a través de la presentación de facturas.