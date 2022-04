Estados Unidos vota a favor de convertir en ley el veto al petróleo ruso

El senado de Estados Unidos ha aprobado este jueves dos proyectos legislativos para poner fin al trato comercial favorable a Rusia y convertir en ley el veto a la importación de petróleo ruso con el que ya amenazó el presidente del país, Joe Biden, hace un mes. Ambas iniciativas han recibido el apoyo unánime de los partidos demócrata y republicano, mostrando así la animadversión hacia el presidente ruso, Vladímir Putin.

Los dos proyectos ya han recibido el respaldo de la Cámara Baja, sin embargo, aún queda que Biden estampe su rúbrica para que se conviertan en leyes. Cabe recordar que el mandatario estadounidense recibió presión para que tomara esa medida y, una vez que la anunció, los demócratas y republicanos empezaron a negociar para materializarla en una ley.

Y es que, convertir en ley el veto a la energía rusa significa que la medida podría durar más tiempo, ya que Biden no tendrá el poder de retirar ese castigo sin el apoyo del Congreso. Por su parte, el presidente de Estados Unidos ya había tomado el mes pasado medidas para aplicar algunas de las restricciones ya comunicadas por el país.

El pasado 8 de marzo Joe Biden anunció que su país prohibiría la importación de petróleo, el gas y el carbón procedente de Rusia, como represalia por la ofensiva militar lanzada sobre Ucrania, en un movimiento que Washington venía anticipando desde hace varios días anteriores al anuncio.

Joe Biden en la ceremonia de firma de un proyecto de ley para H.R. 3076, la Ley de Reforma del Servicio Postal de 2022 EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL

Ante esta determinación, Estados Unidos avisó de que aumentaría la producción de petróleo para contrarrestar el progresivo aislamiento energético. Asimismo, se comprmetió a trabajar «estrechamente» con los socios europeos para elaborar una estrategia a largo plazo que permita reducir progresivamente la dependencia de la energía procedente de Rusia.

Cabe destacar que EE.UU es menos dependiente que Europa de la energía de Rusia, ya que las importaciones de Estados Unidos del petróleo procedente de Rusia suponen cerca del 8 % del total, mientras que en el caso europeo es del 27 %, según datos oficiales.

Europa exige el embargo del gas, petróleo y carbón ruso

No obstante, pese a que a la Unión Europea es mucho más dependiente de la energía rusa y aún no se ha llegado a alcanzar un consenso entre los Estados miembros, el Parlamento Europeo, en una resolución no vinculante adoptada este mismo jueves, ha exigido el embargo «total e inmediato» sobre las importaciones de petróleo, carbón, combustible nuclear y gas rusos como represalia económica tras seis semanas desde el inicio del conflicto bélico.

Además, la Comisión Europea trasladó este mismo martes una propuesta para prohibir las importaciones de petróleo y carbón que proceden del territorio ruso. «Es definitivamente una opción» para responder a las «atrocidades» de las tropas de Moscú en la guerra de Ucrania. Aunque la institución de la Unión Europea ya indicó que era necesario lograr el «consenso» entre las capitales del bloque para adoptar esta medida.