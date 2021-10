José Luis Bonet: “Barcelona tiene que ser el Davos del turismo”

Con la presencia de hasta 14.000 seguidores telemáticos, el Future of Tourism World Summit cerró este miércoles su primera edición en el edificio barcelonés de la Llotja de Mar. Por las todavía vigentes restricciones a nivel internacional, la cumbre tuvo un fuerte componente online, pero ha llegado para quedarse una vez pase la pandemia. José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España y la Fundación Incyde es el anfitrión de un evento que debe convertir Barcelona “en el Davos del turismo”.

Tras dos jornadas de escuchar a más de 150 ponentes, la conclusión de Bonet es clara: “el turismo se va a recuperar y va a ir a más y a mejor, pero para que así sea se be aprovechar los fondos europeos Next Generation, tanto en Barcelona, como en Cataluña y en España“. ¿Cómo? “Empleándolos en la digitalización, la sostenibilidad y la internacionalización del sector y formando a sus trabajadores para que estén mejor preparados”, señala en una conversación con Economía Digital.

Entre los asistentes internacionales hay una veintena ministros de turismo y secretarios de Estado de diversos países, empresarios, alcaldes y representantes de organismos internacionales.

La industria turística será clave para la recuperación económica española. Y Barcelona debe volver a tener un papel protagonista. “Estoy convencido de que irá a más y en 2022 volveremos a la normalidad; ya se empieza a ver el rebote, incluso en Barcelona que es de las ciudades que más ha sufrido”.

Cumbres como el Future of Tourism World Summit no solo sirven a la ciudad para ser un laboratorio de ideas, también ayudan a reactivar la industria del turismo de ferias y congresos, un negociado que Bonet conoce a la perfección tras 14 años como presidente de la Fira de Barcelona. “Estas cumbres significan mucho para la ciudad porque atraen a mucho viajero internacional, que es el que más lento se ha recuperado, es la razón por la que Barcelona ha podido sufrir más que otros destinos.

El evento celebró esta semana su primera edición, pero tiene voluntad de recurrencia y de marcar los restos y caminos del futuro de la industria turística; una suerte de Davos temático. Y Barcelona debe estar allí para organizarlo. “La ciudad no puede desaprovechar el turismo, debe mejorarlo”, compara el directivo. “Lo que hay que hacer es convertirlo en sostenible”.

Bonet pide que no se pongan palos a las ruedas a una industria que aporta el 12% del Producto Interior Bruto (PIB) de Cataluña. “No se pueden dejar pasar ocasiones como la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat“. Por ello, celebra el apoyo del consistorio barcelonés a la cumbre, que contó con la presencia de Jaume Collboni, primer teniente de alcalde de la ciudad.

El nuevo turismo nace de la ‘declaración de Barcelona’

La Fundación Advanced Leadership, la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio Españolas y la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT) –los tres organizadores del evento– promovieron en la cumbre la llamada ‘Barcelona Call to Action for the Future of Tourism’, un documento que será referente internacional para avanzar hacia un nuevo perfil de turismo innovador, ético y sostenible.

Bonet considera que el cambio llegará ya en 2022. Y la Cámara ya está trabajando en ello. Junto a Red.es ha puesto en marcha 60 oficinas Acelera Pyme para contribuir a la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas. Es una muestra de la potencia de la capilaridad del sistema cameral que puede ser de gran relevancia para la gestión de fondos Next Generation. “Va a ser clave; y con más recursos todavía lo haremos mejor”, augura.

El dirigente diseña la aplicación de los fondos de una manera transversal, en la que el turismo está en todos los escenarios. “El turismo no son solo las agencias de viajes o los hoteles; el comercio está afectado por el turismo igual que multitud de negocios”.

Gastarlos bien será clave. “Si Barcelona, Cataluña y España trabajan bien, tenemos un potencial para dar el salto a otro nivel. Somos ganadores, lo que pasa es que no lo sabemos”, celebra Bonet. “El crecimiento durante los últimos 45 años ha sido inigualable y ahora estos fondos europeos nos deben servir para entrar en el siguiente escalón”.

Las Cámaras de Comercio quieren jugar un papel predominante. “Con los fondos, las Cámaras estaremos para ayudar en todo. Un soporte del que se valdrán especialmente las pymes, sin la capacidad burocrática que sí pueden tener las grandes firmas del sector para presentarse y gestionar las solicitudes de unos incentivos que marcarán el futuro de la industria turística durante, como mínimo, la próxima década.