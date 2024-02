La colaboración público-privada, clave para el desarrollo de las ‘startups’ innovadoras del 4YFN

El apoyo a todos los niveles, desde Administración y sector privado, para las startups innovadoras con base tecnológica y la generación de un ecosistema emprendedor han sido los ejes de la mesa redonda Colaboración público-privada: implicaciones en la financiación de startups, organizada por la Cámara de Comercio de España.

La mesa redonda se ha celebrado en el marco de Four Years From Now (4YFN), el evento de emprendimiento que transcurre de forma paralela al Mobile World Congress.

El consejero delegado de ENISA, Borja Cabezón, ha resaltado el esfuerzo de la Administración pública para posicionar a las startups españolas y favorecer un ecosistema de talento, conocimiento y crecimiento empresarial en España.

Por su parte, la director de Internacional y Proyectos EU de Cámara de Barcelona, Berta Pérez, que ha moderado la mesa, ha puesto de relieve el lanzamiento desde Cámara de España del programa de «asesoramiento, mentorización y formación» Impulsa Startup.

Apoyo integral a ‘startups’

Financiado por el Fondo Social Europeo, Impulsa Startup otorga a las startups apoyo integral, tanto en la creación como en el despegue y aceleración de un proyecto empresarial.

Por ello, facilita que las empresas emergentes puedan conseguir un producto mínimo viable y acelerar su proceso de crecimiento para presentarse a business angels e inversores y salir al mercado con éxito.

La directora de división de empresas emergentes de ENISA, Rocío Castrillo, ha puesto en valor las facilidades que ofrece España al ecosistema emprendedor.

Por su parte, Alaska Capel, CEO de Alaskadeco.com, ha reiterado la importancia de que instituciones como las Cámaras de Comercio estén al servicio de los emprendedores, guiando sus pasos hacia el crecimiento y la sostenibilidad empresarial.