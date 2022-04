Montero anuncia que 700 gasolineras ya han pedido el anticipo y apela a la «tranquilidad»

María Jesús Montero, la ministra de Hacienda y Función Pública, ha adelantado este mismo viernes que 700 gasolineras han solicitado en las primeras horas del día el anticipo de la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, que entra este primero de abril en vigor. Así, ha añadido que empezarán a recibir el importe «a partir de la semana que viene», por lo que ha apelado a la «tranquilidad».

Además, Montero ha indicado que espera que esta cifra se incremente a lo largo de la jornada y durante el fin de semana, dado que este viernes 1 de abril es el primer día que puede solicitarse el anticipo. En declaraciones a los periodistas en Sevilla, la ministra de Hacienda ha recordado que las gasolineras pueden desde este viernes descargar un formulario de solicitud del anticipo, que la semana que viene se empezará a liberar y a transferir.

«Hemos pensando en ellos y sabemos perfectamente que hay determinadas gasolineras que no pueden por muchos días anticipar ese coste que tiene la bonificación de los 20 céntimos», ha sostenido Montero, que no obstante ha rechazado que la medida pueda poner en peligro la subsistencia de algunas gasolineras si asumen ese coste, como ha apuntado recientemente la CEOE. «Estamos hablando de días. No comparto el argumento. Es una situación que empieza hoy, hoy se descargan el formulario y la semana que viene empiezan a recibir el anticipo. O sea que tranquilidad», ha dicho la ministra de Función Pública, que ha querido lanzar «un mensaje de confianza» al respecto y ha elogiado el «magnífico trabajo» de la Agencia Tributaria.

Así, en las primeras horas de esta mañana del primer día del mes de abril, Montero ha adelantado que en torno a 700 gasolineras han solicitado ya el anticipo, una cifra que, según ha reconocido, «no es todavía significativa», teniendo en cuenta que hay unas 14.000 estaciones de servicio en todo el país. «Pero no tengo duda de que se irá incrementando a lo largo del día conforme se vaya conociendo que está disponible esa pagina web», ha añadido la ministra, que ha apuntado que entre los requisitos para entrar figura el certificado digital.

Problemas en sistemas informáticos

Por último, María Jesús Montero ha dado las gracias a las gasolineras, calificando de «ejemplar» su comportamiento y ha sostenido que esta bonificación por litro supone «un esfuerzo muy importante para el conjunto de la Hacienda Pública». De hecho, la medida ha tenido tan buen acogida que incluso el sistema informático de algunas empresas ha colapsado por la gran cantidad de solicitudes.

Este es el caso de Repsol, que está registrando problemas a nivel nacional ante la avalancha de clientes que han acudido a sus estaciones de servicio en las primeras horas de este viernes, el primer día en que las gasolineras deben aplicar descuentos de, al menos, 20 céntimos por litro a todos sus clientes. «Lo que está sucediendo es una acumulación de operaciones. Es cierto que los sistemas se están ralentizando ante el pico registrado, pero estas incidencias han sido algo puntual», ha explicado la compañía, que prevé que a lo largo del día «la situación se vaya normalizando» y se llegue a «una zona valle de peticiones».