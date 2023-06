En España, no se puede cobrar el paro si se deja un trabajo de forma voluntaria, ya que según establece la normativa legal, para poder cobrar una prestación por desempleo es necesario que la baja en el trabajo no se haya producido de forma voluntaria.

Y es que, el sistema de protección por desempleo protege a las personas trabajadoras que quieren y pueden trabajar pero carecen de empleo. El número de desempleados en el país al cerrar mayo se ha situado en los 2.739.110, un nivel que no se alcanzaba en ese mes desde el año 2008.

Tampoco es posible percibir el paro si, tras dejar un trabajo, se empieza en una nueva empresa y te cesan por no superar el periodo de prueba y no han trascurrido más de tres meses desde el cese voluntario de la empresa anterior. No obstante, existe una forma para cobrar el paro aunque sea el propio trabajador que renuncie al trabajo. Te explicamos en qué situación se da.

Así puedes cobrar el paro aunque renuncies al trabajo

Es posible cobrar el paro aunque renuncies al trabajo, si encuentras un nuevo puesto de trabajo y el contrato finaliza por no superar el periodo de prueba por decisión de la empresa, pero han trascurrido más de tres meses desde la renuncia del anterior empleo.

La cuantía máxima de la pensión de desempleo es de 1.575 euros. Imagen: Pixabay.

De todas formas, se suele realizar un análisis concreto de cada caso para determinar si hay indicios que permitan establecer de manera fundada la presunción de fraude de ley en la última contratación, por si se pretende acceder a la prestación por desempleo de forma indebida.

La cuantía mínima de prestaciones por desempleo para este año es de 560 euros (sin hijos) y de 749 para personas con hijos a su cargo, y la máxima de 1.225 euros para personas sin hijos, de 1.400 euros para personas con un hijo y de 1.575 euros para personas con más de un hijo a su cargo.