Pensión no contributiva de jubilación en 2022: requisitos y cuantía

La pensión no contributiva es una ayuda económica concedida por el Estado a las personas que no han cotizado el periodo suficiente o no cumplen los requisitos necesarios para acceder a una pensión contributiva, y además, no disponen de los recursos suficientes para subsistir de forma autónoma.

Este año 2022 ha supuesto un punto de inflexión para las pensiones en España. La reforma de la ley para la revalorización de las pensiones, comúnmente conocida como Ley Escrivá, ha cambiado el escenario por completo con respecto a las cuantías que los pensionistas pueden recibir una vez que se retiran de la vida laboral.

Requisitos

Como en la mayoría de pensiones, para poder acceder a una pensión no contributiva, hay que cumplir una serie de requisitos. La edad mínima para pedir una pensión no contributiva es de 65 años o más y va principalmente destinada a aquellas personas que carecen de ingresos suficientes para subsistir.

Entre ellos, también se requiere no tener derecho a una pensión contributiva, por no haber cotizado el periodo mínimo, y tener unos ingresos anuales inferiores a 5.899,60 euros al año, incrementándose en función del número de convivientes en la unidad familiar.

Cuantía

La cuantía de esta prestación no depende del tiempo cotizado, sino del nivel de rentas familiares y la situación familiar. La cuantía de la pensión no contributiva de jubilación no podrá ser inferior a 1.474,90 euros anuales, que se corresponde con el 25% del importe íntegro para el año 2022.

Dinero./ Pixabay

En general, las cuantías básicas para este año es de un importe máximo de 5.899,60 euros al año, mientras que el mínimo es de 1.474,90 euros anuales. El importe se abona en 14 pagas, divididas en 12 mensualidades más dos pagas extraordinarias al año.

Además, el importe mensual de la pensión no contributiva que están percibiendo los beneficiarios en las mensualidades de julio a diciembre de 2022 se ha incrementado un 15%, en aplicación de lo establecido en el nuevo decreto del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania aprobado por el Ejecutivo para mitigar los efectos de la inflación.

