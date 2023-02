Pensionistas a los que no les suben la pensión: por qué

El Gobierno aprobó el pasado 27 de diciembre por real decreto la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de las pensiones de Clases Pasivas, así como de otras prestaciones públicas para 2023.

Según esta norma, incrementan su cuantía un 8,5% las pensiones de incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva. Ello se debe realmente a la última reforma de pensiones del año 2021, que establece que estas prestaciones se revisarán cada año conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) medio entre los doce meses anteriores. En este caso, entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.

Según informa el Gobierno,con estas subidas, la pensión media de jubilación aumentará 1.500 euros al año y la de viudedad, unos 930. La pensión mínima para los pensionistas de 65 años o mayores se fija en 10.963,40 euros anuales y en 13.526,80 en el caso de jubilados con cónyuge a cargo. Los menores de esa edad recibirán como mínimo 10.256,40 euros y 12.682 si tienen cónyuge a cargo.

Pensiones que no han aumentado un 8,5%

Según detalla el real decreto, el importe de la pensión, una vez revalorizada, estará limitado a la cantidad de 3.058,81 euros, entendiendo esta cantidad referida al importe de una mensualidad ordinaria, sin perjuicio de las pagas extraordinarias que pudieran corresponder.

Dicho límite mensual será objeto de adecuación en aquellos supuestos en que la persona pensionista tenga derecho a percibir menos o más de 14 pagas al año, comprendidas en uno u otro caso las pagas extraordinarias, a los efectos de que la cuantía pueda alcanzar o no supere, respectivamente, 42.823,34 euros, en cómputo anual.

Este tope de importe supone que las pensiones que lo excedan, no se revalorizarán en 2023. Sin embargo, este no es el único motivo por el que hay pensiones que no han subido un 8,5%. Al mismo tiempo que la revalorización del 8,5%, el Gobierno aprobó un incremento extraordinario de un 15% de las pensiones no contributivas de jubilación y del Ingreso Mínimo Vital para 2023. Este incremento ya se efectuó inicialmente en junio y, aunque en principio solo estaría vigente hasta diciembre de 2022, ha sido prorrogado para este año.