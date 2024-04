Así funciona el simulador del Ingreso Mínimo Vital (IMV)

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.

Con el objetivo de mejorar las oportunidades de inclusión social y laboral de los beneficiarios, trata de garantizar un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

La ayuda se paga de forma mensual a través de una transferencia bancaria a la personas, tal y como desgrana la Seguridad Social en su página web.

Cuáles son los requisitos

Las personas interesadas en cobrar la prestación económica deben reunir algunas condiciones:

Haber residido en España de forma continuada durante el último año, a excepción de los menores incorporados a la unidad de convivencia, las víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual y las mujeres víctimas de violencia de género.

de forma continuada durante el último año, a excepción de los menores incorporados a la unidad de convivencia, las víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual y las mujeres víctimas de violencia de género. Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, lo cual se acredita teniendo en consideración el patrimonio neto , los activos no societarios y el nivel de ingresos y rentas.

, los activos no societarios y el nivel de ingresos y rentas. Que la unidad de convivencia esté formada, al menos, desde hace seis meses.

No obstante, conviene no perder de vista que también será necesario cumplir algunos requisitos relacionados con las circunstancias personales y de la unidad de convivencia del solicitante, que habrá de tener una edad superior a los 23 años.

Cómo formalizar la solicitud

El plazo máximo de qué dispone la administración pública para resolver la solicitud es de seis meses, por lo que si no se ha recibido una respuesta después de que haya transcurrido ese periodo la persona interesada podrá deducir que la petición se ha denegado.

A través de una aplicación que la Seguridad Social pone a disposición de la ciudanía, se puede iniciar la solicitud. Tras pulsar sobre ‘Iniciar solicitud’ es posible acceder a un cuestionario de preguntas previas para comenzar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital.

Mediante el botón ‘Accede al borrador de la solicitud’ se puede entrar en las solicitudes que se han iniciado pero que aún no se han enviado, mientras que para consultar una solicitud presentada se deberá pulsar sobre ‘Gestiona la solicitud presentada’.

En esta sección no solo se puede conocer el estado de tramitación de la solicitud, sino que también se puede adjuntar la documentación pendiente, responder a un requerimiento, saber la resolución de la solicitud o presentar una reclamación, por ejemplo.

Los beneficiarios también cuentan con la posibilidad de comunicar las variaciones que afecten a su prestación, como el cambio de domicilio en ‘Comunica variaciones en tu IMV’.

Cómo funciona el simulador

Otro de los botones disponibles es ‘Simula el efecto del incentivo al empleo’, a partir del cual las personas interesadas en cobrar la prestación económica pueden informarse de qué impacto tendrá en la ayuda un aumento de los ingresos de cualquier miembro de la unidad de convivencia por rendimientos del trabajo o de la actividad por cuenta propia.

Cabe destacar que el simulador se puede emplear para conocer la renta no computable en la revisión del ingreso mínimo vital del año actual, con datos de aumento de ingresos en 2023 si ya se era beneficiario de la prestación ese año. No obstante, si se cobraba la ayuda este año, también se podrá utilizar para estimar la renta no computable en la revisión del año siguiente, 2025.

Conviene recordar que la revisión del ingreso mínimo vital se lleva a cabo cada año y se aplica el mecanismo del Incentivo al Empleo aprobado. Según apunta la Seguridad Social, en este caso, se tomará el incremento producido con los datos de dos años anteriores.