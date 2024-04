Este es el tiempo que puedes estar cobrando el Ingreso Mínimo Vital 

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación económica que se comenzó a dar en España en 2020 con el objetivo de garantizar un nivel mínimo de ingresos a aquellos hogares en situación de vulnerabilidad económica. Su misión es proporcionar un apoyo económico a las familias y personas que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.

No todas las personas tienen derecho al IMV, solo se concede a aquellas que cumplan ciertos requisitos de ingresos y patrimonio. Su cuantía varía en función de la composición del hogar y de los ingresos y patrimonio de sus miembros. Esta prestación es gestionada por la Seguridad Social y las comunidades autónomas en España.

En el año 2024, las cuantías del IMV se han incrementado un 6,9%. Para los beneficiarios individuales, reciben al mes 604.21 euros. Por cada miembro de la unidad de convivencia, se aumenta un 30%, siempre y cuando dichas personas no cuenten con un contrato de trabajo. Esta cantidad aumenta hasta un máximo de 5 personas. Para saber cuanto podrías cobrar, existe un simulador.

Para las familias monoparentales, se añade un complemento que depende de la edad del menor. Siguiendo dicha teoría, lo máximo que se puede recibir son 1.329,27 euros.

Cuánto tiempo puedo cobrar el Ingreso Mínimo Vital

A diferencia de otras prestaciones, el Ingreso Mínimo Vital no tiene ninguna duración limitada. Este se abonará hasta que la persona o familia acceda a otro ingreso, ya sea un salario u otra pensión. La misión del IMV es dar cobertura económica, por lo tanto, hasta que la persona u unidad familia no consiga un sustento para subsistir, no se frenará

Hombre piensa delante del ordenador

No obstante, la Seguridad Social establece situaciones en las que se puede interrumpir este ingreso: cuando el beneficiario no cumple temporalmente con los requisitos necesarios, incumple obligaciones temporales o no comunica cambios importantes. Esta suspensión se mantendrá mientras persistan las circunstancias que la causaron. Otra es cuando no se presenta la declaración de la Renta durante dos ejercicios consecutivos.

Por otro lado, el IMV puede extinguirse en situaciones como el fallecimiento del titular, la pérdida definitiva de requisitos para recibirlo, sanciones establecidas por la ley, traslados al extranjero no justificados, renuncias voluntarias, incumplimientos reiterados de condiciones de compatibilidad con otras fuentes de ingresos, mantenimiento de la suspensión por un año o por otras causas establecidas por normativas.

En ambos casos, la suspensión o extinción del IMV entra en vigor al comienzo del mes siguiente al que se detecta la causa correspondiente.