Smart City Expo 2022 diseña un planeta urbanizado más sostenible y habitable

Smart City Expo World Congress (SCEWC), principal evento internacional sobre ciudades y soluciones urbanas inteligentes organizado por Fira de Barcelona, reunirá al ecosistema de innovación urbana para trazar un plan para un planeta urbanizado más sostenible y habitable.

Del 15 al 17 de noviembre y bajo el lema ‘Cities Inspired by People’ (‘Ciudades inspiradas por personas’), más de 800 expositores, 700 ciudades y regiones y 400 ponentes se reunirán en Barcelona para impulsar juntos la transformación de las metrópolis de todo el mundo y compartir conocimientos y experiencias.

El evento reunirá a los principales expertos y empresas internacionales para abordar los retos de la transformación urbana, estructurados en ocho temas: Tecnologías Habilitantes, Energía y Medio Ambiente, Mobility, Gobernanza, Vida e Inclusión, Economía, Infraestructuras y Edificios, y Seguridad y Protección.

Ciudades de los cinco continentes enviarán delegaciones a la SCEWC, incluyendo Berlín, Buenos Aires, Nueva York, París, Río de Janeiro, Sídney, y Tokio, entre otras. Asimismo, muchos países mostrarán sus últimos proyectos y soluciones, entre ellos Alemania, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Israel, Japón, México, Países Bajos y Suecia.

El director del SCEWC, Ugo Valenti, ha declarado que esta acogida refuerza el papel de la SCEWC como “elemento clave en la agenda global de innovación urbana”, convirtiendo a Barcelona y al evento “en un motor de innovación y cambio en el panorama urbano”, que sirva para “ayudar a transformar el mundo en un lugar mejor y conseguir un planeta más sostenible y habitable”.

Más de 400 expertos

Las soluciones urbanas son un elemento fundamental del ecosistema de las ciudades inteligentes, y las 800 empresas expositoras mostrarán sus últimos productos y tecnologías y cómo pueden ayudar a los gobiernos locales a rediseñar sus ciudades. Entre ellas están Accenture, Amazon, Cisco, Deloitte, FCC Environment y Microsoft.

Además, los más de 400 expertos que participarán en el Congreso convertirán a la SCEWC en la principal plataforma mundial de conocimiento urbano, capaz de cubrir todos los ángulos de la transformación de las ciudades. Entre los ponentes principales de esta edición figuran la arquitecta Elizabeth Diller, el jardinero Ron Finley y la matemática Hannah Fry.

Diller ha estudiado cómo moldear el comportamiento a través del espacio urbano público y es responsable de proyectos tan aclamados como la High Line de Nueva York y el nuevo centro de arte The Shed de los muelles de Hudson.

Ron Finley ha encabezado una revolución verde en Los Ángeles, donde la jardinería de guerrilla ha transformado las parcelas de tierra del centro-sur de la ciudad en jardines en los que los vecinos cultivan hortalizas, dando lugar a comunidades más sanas.

Hannah Fry enseña Matemáticas de las Ciudades en el University College de Londres, y ha sido capaz de descifrar los patrones de una amplia gama de actividades sociales que van desde las compras y el transporte hasta la delincuencia urbana, los disturbios y el terrorismo.

El futuro de la movilidad

Entre los problemas más críticos a los que se enfrentan las ciudades de todo el mundo está el reto de equilibrar un planeta cada vez más urbanizado y densamente poblado con la necesidad de moverse de todos sus habitantes.

Ese es el principal objetivo del Congreso Mundial ‘Tomorrow.Mobility’, evento coorganizado por Fira de Barcelona y el EIT Urban Mobility, una iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, organismo de la Unión Europea. En su segunda edición, promoverá el diseño y la adopción de nuevos modelos de movilidad urbana sostenible.

Las sesiones incluidas en el programa de la conferencia abarcan temas como la consideración del transporte público como una prioridad global en un contexto de aumento de los precios de la energía, el uso de zonas de bajas emisiones, la electrificación y la micromovilidad para lograr la neutralidad del carbono lo antes posible, y el desarrollo seguro de la movilidad en el aérea urbana (UAM).

Entre los más de 80 expertos que participarán en el debate se encuentran Kelly Larson, líder del trabajo de seguridad vial y prevención de ahogamientos en Bloomberg Philanthropies; la secretaria general de POLIS, Karen Vancluysen; Marco te Brömmelstroet, profesor de Futuros de la Movilidad Urbana de la Universidad de Ámsterdam; y el responsable de investigación y política de las Autoridades Europeas de Transporte Metropolitano, Thomas Geier.

Tecnologías de vanguardia

La segunda edición de PUZZLE X, evento centrado en las tecnologías de frontera, aprovechará el potencial de estas innovaciones para construir un futuro próspero para la humanidad. Para lograr este objetivo, el evento reunirá a visionarios, líderes de la industria, innovadores y gobiernos para debatir cómo estas tecnologías pueden posibilitar un futuro mejor y más sostenible.

Las conferencias se estructurarán en torno a ocho temáticas: Quantum World; Matterverse to Metaverse; 5G and Sentient Cities; Semiconductor: the new Wave; Transcending Biology; Architecting Tomorrow; Exotic Computing; y Sustainable Future.

Entre los expertos que intervendrán en PUZZLE X figura Aubrey de Grey, cofundador de la Fundación Metuselah, que hablará de cómo la tecnología podría acabar con el envejecimiento y prolongar la vida indefinidamente.

Además, el escenario del evento también acogerá presentaciones que incluyen una demostración en directo de la empresa australiana Cortical Labs, que ha estado cultivando células cerebrales sintéticas y combinándolas con chips de silicio para crear minicerebros con capacidad para aprender nuevas rutinas e incluso jugar a videojuegos.