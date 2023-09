El nuevo SMI que propone UGT ronda el 70% del salario medio en cinco autonomías

El compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez de situar el salario mínimo interprofesional (SMI) en el 60% del salario medio ha alcanzado una nueva cota. Si bien el líder del PSOE se comprometió a llevar este mandato al Estatuto de los Trabajadores (en la actualidad, solo indica que lo dictará el Gobierno tras las consultas con los agentes sociales), ahora uno de los principales aliados del Ejecutivo de coalición se ha desmarcado de las subidas protagonizadas en la pasada legislatura.

El sindicato UGT ha elevado el listón y ha asegurado que las actuales rentas suelo, en 1.080 euros por paga (15.120 euros anuales), no son suficientes. El 60%, calcula el sindicato, está mucho más cerca de los 1.200 euros mensuales (cerca de 17.000 euros netos al año), que de los 1.100, como está en la actualidad.

Sin embargo, un salario mínimo de esta cuantía se colocaría por encima del 60% del salario medio en prácticamente todas las comunidades autonómas. En cinco de ellas llegaría a rozar el 70% del salario medio regional.

Un análisis de los datos de Salarios medios anuales de la Agencia Tributaria, procedente de las declaraciones de las rentas del año 2021, arroja que, efectivamente, el 60% del salario medio en nuestro país (28.301 euros anuales) corresponde con unos 1.213 euros mensuales (16.981 euros). Pero dicha cuantía representa el 71,39% del salario medio en Extremadura. Incluso más, si en lugar de las cifras de salarios medios estimados (que utiliza la Agencia Tributaria), empleamos los salarios medios ‘reales’: en este caso se dispararía al 84% del salario medio.

Extremadura es el supuesto más extremo, pero no el único. En el de Canarias, la proporción del salario medio que supondría un SMI de 1.200 euros es del 67,9%. Similar en el caso de Murcia (67,7%) o Castilla-La Mancha (67%). En Andalucía, representaría un 66,1% del sueldo promedio. En estas cinco comunidades el porcentaje supera con creces el 60%, aunque, tomando los datos de la Agencia Tributaria, solo en Cataluña (55,3%) y en Madrid (50,2%) las retribuciones estarían por debajo de este umbral. En el caso de Navarra y País Vasco, dos comunidades donde los salarios son altos, la Agencia Tributaria carece de datos debido a que la gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas lo llevan sus propias Haciendas forales.

Una puerta abierta por Junts

La posibilidad de poner en marcha SMIs distintos en función de la autonomía se ha puesto encima de la mesa por parte de actores con intereses aparentemente contrapuestos. Por un lado, la patronal de la pequeña y mediana empresa Cepyme, criticaba a principios de esta semana la meta de colocar el SMI en el 60% del salario medio. Entre otras razones, por las diferencias del tejido económico en el territorio. «El problema es que el salario medio es muy diferente en distintas provincias, sectores y tamaños de empresa. Por eso, la meta del 60%, inédita en el resto del continente, pasó por alto la realidad económica y empresarial de España, por lo que el salario mínimo excede largamente esa proporción en muchas provincias, en particular las afectadas por problemas de despoblación», apuntaba el documento con recomendaciones al nuevo Ejecutivo.

Por otro, los nacionalistas de Junts, el partido que lidera el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, reclaman un salario mínimo exclusivo para Cataluña, debido a las diferentes características económicas de la comunidad. De acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria, el salario medio catalán superó los 30.000 euros: 30.719, en total. De hecho, los 1.080 euros del SMI actual se quedaría ligeramente por debajo de la mitad de la retribución media.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, fue categórico durante la rueda de prensa que dio pistoletazo al curso sindical: no son partidarios de SMI autonómicos. «El salario mínimo en la mayoría de las comunidades autónomas más importantes es muy residual», detalló, reduciéndolo a las empresas multiservicios, que antes de la reforma laboral contaban con convenios propios y apenas pagaban estas rentas suelo. La razón principal, a juicio del sindicalista, para no aplicar raseros distintos en función del territorio es «no perpetuar» los salarios bajos en determinadas comunidades. «Eso no quita -matizó- que si alguna comunidad autónoma cuando saca un concurso quiere situar un salario mínimo que tenga que ver con la estadística que corresponda a esa comunidad, lo pueda hacer».

UGT aboga por utilizar una estadística concreta que permita fijar el umbral del 60% del salario medio. Sobre el informe del grupo de expertos que asesoró al Ministerio de Trabajo para la subida de estas rentas suelo, Álvarez fue también muy beligerante: «Ni ellos mismos en las conclusiones han sido capaces de cuantificarlo exactamente, ni nos han dejado el mecanismo ni la metodología para continuar situando cuál es el salario medio de nuestro país».