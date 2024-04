Declaración de la Renta 2024: ten en cuenta esto si has recibido una herencia del extranjero

Recibir una herencia del extranjero puede tener consecuencias fiscales en España y es importante conocer las obligaciones y trámites necesarios para declararla correctamente en la renta. En primer lugar, es necesario determinar si el heredero es residente fiscal en territorio español, lo que se establece en función de si permanece más de 183 días al año en el país.

Para tramitar una herencia del extranjero, es relevante presentar todos los documentos debidamente traducidos al español. Además, es significativo saber que el fisco español tiene un plazo de cuatro años para inspeccionar la herencia. Sin embargo, si se trata de una herencia recibida en el extranjero, el plazo solo empezará a contar desde el momento en que la Administración del país de residencia actual tenga conocimiento de la herencia tras presentar la documentación requerida. Esta es: certificados de defunción, seguros de vida, últimas voluntades, localización del testamento y la acreditación de la condición de extranjero.

La normativa a seguir es la Ley sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones de la comunidad autónoma donde el heredero haya establecido su residencia, lo cual implica diferencias en la tributación. Existen tres comunidades en la que los contribuyentes están exentos de liquidar el impuesto, siempre y cuando reúnan las condiciones necesarias. En La Rioja, no es necesario pagar el impuesto cuando no se superen los 400.000 euros, mientras que en Aragón no se debe desembolsar si no se sobrepasan los 500.000 euros y en Andalucía cuando no se sobrepasen los 1.000.000 euros de la base imponible

Más allá de estas diferencias entre comunidades autónomas, se debe tener en cuenta que, en caso de que el difunto no tuviera nacionalidad española, se aplicará la ley según el procedimiento legal de su país de nacimiento. Sin embargo, según detalla el portal Noticias del Trabajo, el Reglamento Europeo 650/2012 de Sucesiones Internacionales ha modificado esta normativa.

Desde su entrada en vigor, se aplica la ley del país donde el causante tenía su residencia habitual en el momento en que falleció. No obstante, el testador puede especificar en su testamento que se le aplique la ley del lugar donde residía o la ley de su nacionalidad.

Deducciones al recibir herencias

Es importante tener en cuenta que la liquidación de la herencia deberá hacerse ante la Agencia Estatal de la Administración tributaria. Se debe verificar que no se han pagado impuestos en otros países, ya que en ese caso se puede aplicar la deducción por doble imposición internacional, que evitará que se pague dos veces por la misma herencia. El plazo para liquidar la herencia es de seis meses desde que falleció el causante, pero es posible solicitar una prórroga internacional de otros seis meses.

En definitiva, es fundamental cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes al recibir una herencia del extranjero para evitar posibles sanciones. La Agencia Tributaria no se encargará de notificar ni recordar los plazos al contribuyente, por lo que es importante estar informado y prestar atención a los trámites necesarios.