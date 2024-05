Apollo tira la toalla en su opa sobre Applus+ al no poder competir contra Amber

El fondo de inversión Apollo, a través de su sociedad instrumental Manzana Spain Bidco, ha retirado su oferta pública de adquisición (opa) sobre el 100% de las acciones de Applus+ tras la mejora de la oferta competidora por parte del fondo Amber a un precio de 12,78 euros por acción.

La retirada de Apollo fue comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde la firma se comprometió a no comprar acciones de Applus+, no recibir compromisos irrevocables de compra, no presentar una nueva oferta por la compañía y no generar expectativas al respecto.

Apollo subrayó que estos compromisos se hacen de manera voluntaria y conforme a una interpretación “razonable” de la normativa aplicable, con el objetivo de contribuir al ordenado funcionamiento del mercado de valores español y al proceso de opa competidora existente sobre Applus+.

Actualmente, Applus+ estaba inmersa en una ‘guerra’ de opas. La propuesta de Amber, de 12,78 euros por acción, superó a la de Apollo, que era de 12,51 euros por título, así como a la del consorcio formado por ISQ y TDR, que también ofrecía 12,78 euros por acción.

El CNMV levanta las restricciones de las acciones de Applus+

El Comité Ejecutivo de la CNMV ha decidido levantar las restricciones impuestas el pasado 29 de abril, luego del retiro de la oferta pública de adquisición formulada por Manzana sobre Applus+. Este levantamiento se basa en los compromisos voluntarios asumidos por Manzana.

Además, la CNMV ha autorizado la modificación de la opa presentada por Amber, elevando su precio a 12,78 euros por acción. El supervisor destaca que esta opa mantiene una condición de aceptación mínima del 50% del capital de Applus+ para su efectividad. Advierte que si esta condición no se cumple y Amber no renuncia a ella, podría no concretarse ninguna opa sobre Applus+ en el proceso actual.