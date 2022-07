Banco Santander ayuda a su filial Uro a saldar su deuda con Silverback

Banco Santander ha otorgado finalmente a su filial de oficinas Uro Property Holdings un crédito de 1.053 millones de euros para que liquide su deuda con Silverback Finance. Según adelanta Europa Press, se trata de un crédito a 36 meses que se prorrogará automáticamente por plazos sucesivos de un año si no deja de estar subordinado al préstamos y prevé un tipo de interés fijo del 4,3% anual.

La deuda es consecuencia de que Uro dejara de ser Socimi a principios de 2022 por no cumplir con el requisito de que más del 80% de sus ingresos procedieran de terceros. Santander adquirió un 84,66% del capital de Uro el 16 de septiembre de 2020, pasando a ostentar una participación superior al 99%. Ello provocó que Uro perdiese su estatus de Socimi, lo que constituye una causa de amortización obligatoria del contrato de préstamo suscrito el 5 de junio de 2015 entre Uro y Silverback Finance por 1.344,8 millones de euros.

La filial adquirió al Santander 1.152 oficinas comerciales y firmó un contrato de alquiler de las mismas a largo plazo en 2007. Tras una serie de ventas en los últimos años, Uro es titular de 677 oficinas, de las cuales 642 están arrendadas por Santander.

Uro reclamará daños y perjuicios

Según la citada agencia, Uro ha notificado a BNP Paribas Corporation UK Limited una potencial reclamación por daños y perjuicios en el proceso que ha iniciado en los tribunales ingleses.

BNP Paribas Trust Corporation UK Limited se negó a levantar las garantías, al considerar que, junto al principal del préstamos, Uro debía abonar una prima adicional, que sería calculada tomando como referencia el valor presente neto de los intereses que se habrían pagado si el préstamos hubiera continuado en vigor hasta su vencimiento original.

Según sostiene Uro, como consecuencia de la negativa del agente, «la sociedad ha incurrido en pérdidas significativas (incluyendo costes, honorarios, gastos e intereses) que, de otro modo, no se hubieran producido».



Por ello, Uro ha comunicado su intención de recuperar los importes abonados si finalmente se establece que no eran pagados. Asimismo, Uro ha confirmado su intención de reclamar daños contra «cualquier parte que contribuya o haya contribuido a que no se liberen las garantías».