Cañete luchará en Bruselas, “por tierra, mar y aire”, que Conpymes esté en el diálogo social

“Por tierra, mar y aire”. Así de claro deja Antoni Cañete que luchará para que Conpymes esté en el diálogo social español. Y lo hará también en Bruselas, donde estuvo esta semana para asumir la vicepresidencia de SME United, la patronal europea de las pequeñas y medianas empresas, cargo que suma la presidencia de la catalana Pimec y a la vicepresidencia de la propia Conpymes.

Cañete aseguró a Economía Digital que “es una anomalía que las pymes no estén representadas en el diálogo social” en España, mientras que en Cataluña, otros países europeos y también a nivel de la Unión Europea sí lo están. En realidad, Cepyme sí se sienta en las mesas de negociación con el Gobierno, para hablar desde el salario mínimo hasta la reforma laboral, pero el presidente de Pimec no reconoce su representatividad porque forma parte de CEOE.

“Todos los países tienen una patronal que defiende a la gran empresa y luego otra para las pymes. En España, en cambio, tenemos una representatividad vertical”, argumenta. “Pondré esta anomalía encima de la mesa en Europa”, añade, y ahora cuenta con una posición de poder en la gran patronal de la pequeña y mediana empresa de la Unión.

Leer más: Conpymes recurre judicialmente contra Trabajo para que reconozca su representatividad patronal

La lucha de este ambicioso líder patronal empezó en Madrid. Fundó Conpymes, con un hombre de Pimec como José María Torres en la presidencia, tras ganar las elecciones de la patronal catalana contra la peligrosa maquinaria independentista, que trató de tomar Pimec como tres años antes había hecho con la Cambra de Comerç de Barcelona. Yolanda Díaz y Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, apadrinaron su nacimiento.

El objetivo, desde el mismo nacimiento de Conpymes, fue disputar a CEOE la hegemonía en la representación empresarial. Lo solicitaron al Gobierno y recibieron el portado de Yolanda Díaz, pues no tenía manera de contar la representatividad de cada organización, y recurrieron a la Audiencia Nacional, donde se encuentra ahora el caso.

“Conpymes es una entidad registrada como patronal representativa, pero cuando fuimos a pedir la representatividad, no nos la reconocieron. Es lo que estamos pidiendo”, explica Cañete. En Cataluña le costó algunos años. Tenían un 25% porque se lo cedió Foment hace décadas, pero luego Pimec inició una batalla para tener el 50% y, finalmente, lo logró. Es su objetivo a nivel español.

El peso de Cepyme en la patronal europea de pymes

Cañete evita hablar de plazos pero confía que llegará. La vía europea es importante, pues su estrategia desde la vicepresidencia de SME United es hacer de lobby ante la Comisión Europea y el Europarlamento para que presionen al Gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, puede no tenerlo fácil, pues no cuenta con el apoyo cerrado de SME United.

El directivo catalán es vicepresidente de la patronal europea de pymes, pero es uno de 20, y además, lo es sin cartera. En cambio, Cepyme no solo sí es reconocida por SME United como representante de las pequeñas y medianas empresas españolas sino que además tiene una de las seis vicepresidencias con cartera y se ocupa de los asuntos sociales. Para más inri para Cañete, la silla de Cepyme la ocupa Helena de Felipe, última presidente de Fepime, la rival de Pimec en Cataluña hasta que Josep Sánchez Llibre decidió disolverla al perder su silla en la negociación colectiva catalana.