Colonial gana apenas 2 millones

En los últimos años, Colonial basó la mayor parte de sus beneficios en la revalorización de los activos que poseía. Al estar ubicados en zonas prime y con el mantenimiento que la cotizada les aplicaba, los edificios cada vez valían más y eso se traducía en beneficios contables para la compañía. Con el coronavirus la revalorización se acabó y la empresa pasó de ganar 827 millones de euros en 2019 a ganar solo 2 millones en 2020.

La compañía que dirige Pere Viñolas publicó este jueves sus resultados anuales en los que también destaca un descenso de los ingresos por alquileres, la base de sus operaciones. Las rentas cayeron desde los 352 millones hasta los 340 millones de euros.

Sin tener en cuenta los efectos de revalorización de los activos en el resultado, las ganancias de Colonial prácticamente empataron con las del año prepandemia. El resultado recurrente descendió ligeramente desde los 139 millones hasta los 138 millones.

El portafolio de edificios de la empresa tuvo un comportamiento desigual. “Destaca el crecimiento del valor de los inmuebles de París que ha compensado la ligera corrección de los de Madrid y Barcelona“, explica la empresa. En la capital gala, la revalorización fue del 4% frente a la depreciación del 3% de Barcelona y del 2% de Madrid.

Los edificios de Colonial valen más de 12.000 millones

De este modo, Colonial cerró el ejercicio 2020 con unos activos valorados en 12.020 millones de euros (12.631 millones si se incluyen los transfer costs). El incremento total fue del 1,2% like for like gracias al desempeño del segundo semestre, que compensó el descenso del primero. De incluir las desinversiones acometidas, que supusieron 313 millones de euros, el valor de los inmuebles bajó el 1%.

“Estamos satisfechos de presentar unos beneficios recurrentes en línea con 2019 a pesar del impacto de la pandemia”, celebró el presidente de la organización, Juan José Brugera. “Los activos prime han demostrado de nuevo una mayor resiliencia y estabilidad que otros activos ubicados en zonas secundarias y otros segmentes del inmobiliario”, completó Viñolas.

Entre finales de 2020 y comienzos de 2021, Colonial ejecutó el proyecto Alpha V por valor de 413 millones y una prima de doble dígito sobre la última valoración disponible. La operación incluyó la venta de dos activos de oficinas “maduros, un edificio de oficinas en ubicación secundarias, un edificio comercial y la última parte de la cartera logística heredada de Prologis.