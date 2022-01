EVO, la asignatura pendiente de Bankinter: pierde más de 200.000 clientes en un año

EVO, el banco digital que Bankinter adquirió en 2019, sigue sin ser rentable. La consejera delegada del grupo, María Dolores Dancausa, ha defendido desde su adquisición que no empecería a serlo hasta 2023. Ese era el año fijado para que reportara sus primeros beneficios, de hecho, se esperaba que aportara entorno a un 10% de los ingresos totales.

Este jueves, durante la presentación de resultados, la CEO señalaba que el plan para EVO Banco “es llegar a break even cuando cierre 2023”, es decir, que habrá que esperar a las cuentas del siguiente ejercicio para ver beneficios. Asimismo, la entidad también ha tropezado con el número de clientes.

Cuando Bankinter se quedó EVO ya aportaba unos 452.000 clientes y Dancausa se propuso entonces superar el millón durante 2021. Las cifras le acompañaron en 2020, según reflejan sus cuentas, cerró ese ejercicio con 878.800 y esto suponía un aumento del 48%.

Ese año, el banco digital que dirige Eduardo Ozaita eliminó todas las comisiones y condiciones para ser cliente de la entidad lo que provocó una entrada masiva de clientes ante la subida de comisiones en toda la banca. Además, puso en marcha de una nueva banca móvil que permite, entre otras cosas, la contratación online de todos los productos, la gestión automatizada de carteras de inversión y el análisis inteligente de la actividad financiera.

Pero los datos presentados por EVO muestran una importante salida durante 2021 de casi el 23%, o lo que es lo mismo, más de 200.000 clientes, hasta los 678.000. Donde sí ha acelerado es en inversión crediticia, alcanzando los 1.860 millones de euros frente a los 1.300 millones que tenía en préstamos cuando fue adquirido por Bankinter.

También ha cerrado un buen ejercicio en producción hipotecaria, aunque esto ha ocurrido en todo el sector bancario, que han vivido un año récord. En EVO, el volumen de nuevas hipotecas contratadas en el año ascendió a 729 millones de euros frente a los 395 millones de un año atrás y los 112 millones de 2019. EVO ha volcado buena parte de su estrategia comercial en las hipotecas y durante 2020 lanzó la primera hipoteca 100% digital.

En general, el grupo Bankinter ha cerrado 2021 como uno de los mejores ejercicios de su historia en formalización de hipotecas, alcanzando el 9% de cuota de mercado. Según los datos aportado por el banco, la nueva producción -incluyendo EVO- alcanzó los 5.900 millones de euros, un 58% más que el año anterior.

La propia Dancausa explicaba que la compraventa de viviendas está creciendo mucho y aunque sus cifras responden a una tendencia observada en todo el sector, ponía de relieve que, en su caso, los hipotecados tienen rentas medias y altas, y son bastante rentables, alejando así el rumor sobre una nueva burbuja inmobiliaria de la que ha advertido el propio Banco Central Europeo.

El vicepresidente, Luis de Guindos, se ha referido al asunto señalando que la situación de sobrevaloración observada en ciertos mercados residenciales está siendo cada vez “más extendida” en Europa y es una fuente de preocupación para la institución. También lo había indicado así en su último informe de estabilidad financiera.

En Bankinter, además, han notado una buena entrada de clientes con motivo de las hipotecas. Así, el saldo de cuentas nómina en España, su producto estrella, se eleva hasta los 14.900 millones de euros desde los 12.700 millones de 2020. La entidad defiende que ha mantenido invariable sus condiciones desde hace casi diez años, de ahí su éxito, y que además bajó el umbral mínimo de ingresos de 1.000 a 800 euros.

Sobre esto último, la consejera delegada indicaba que no tienen previsión de bajarlo más. “Es un producto que nos da resultados magníficos precisamente por no cambiar sus condiciones, aunque subieran los tipos de interés las condiciones no se van a alterar”.

En cuanto a la entrada de clientes en la cabecera del grupo, aseguraba que la mayoría proceden de la Cuenta Nómina, pero no todos. En este sentido, descartaba una fuga de clientes hacia Bankinter de personas procedentes de bancos como Caixabank o Unicaja que se han fusionado en el último año.

“Las fusiones son momentos de oportunidad para los que estamos centrados en no despedir gente, pero los clientes vienen de muchos sitios, no especialmente de estas entidades”. Dancausa asegura que los niveles de captación son consistentes con años anteriores. Al tiempo, presumía de no haber cerrado oficinas durante la pandemia ni haber reducido el horario de atención al público como si ha hecho el resto del sector.