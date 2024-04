Bankinter recorta los intereses de su hipoteca fija hasta rozar el 3%

Bankinter ha actualizado su oferta hipotecaria con mejoras en las condiciones de sus préstamos a interés fijo, reduciendo el tipo de interés (TIN) de estos préstamos al 2,99% en todos sus plazos (10, 15, 20, 25 y 30 años), así como en el tramo fijo de su Hipoteca Dual.

El nuevo precio, según ha concretado la entidad financiera, ya está vigente para las hipotecas fijas contratadas en los diversos canales del banco e implica una reducción de 31 puntos básicos con respecto al anterior, que era del 3,30%.

Contratación de otros productos

Las nuevas tasas en las hipotecas fijas de Bankinter están disponibles para los clientes que complementen la hipoteca con la contratación de un paquete de productos.

Por ejemplo, la Cuenta Nómina, Cuenta Profesional o Cuenta No-Nómina, pero también el seguro de vida por el 100% del importe del préstamo, un seguro de hogar y un plan de pensiones o EPSV con Bankinter Seguros de Vida.

La contratación de estos productos bonificados es opcional para el cliente, aunque si opta por no contratarlos puede incrementar los tipos en un 0,30% si no se contrata la cuenta nómina, profesional o no nómina; un 0,60% adicional si no se contrata seguro de vida; un 0,30% por la no contratación de seguro de hogar y un 0,10% por el plan de pensiones.

La Hipoteca Dual de Bankinter también está disponible para subrogaciones y cambio de banco, lo que permite a cualquier cliente transferir su hipoteca de otra entidad de cualquier modalidad (variable, fija o mixta) y formalizarla en Bankinter como Hipoteca Dual.

El recorte en el precio en las hipotecas fijas también se aplica al tramo fijo de la Hipoteca Dual, que también puede ser contratada por empresas. Los clientes que solicitan el crédito, tanto individuales como jurídicos, pueden determinar desde el inicio qué porcentaje estará en modalidad variable y cuál en modalidad fija, cada una con sus características específicas.

Mientras que la parte fija se amortiza a un tipo de interés fijo durante toda la vida del préstamo, la parte variable tiene un tipo fijo durante los primeros 12 meses y luego se revisa anualmente según el Euribor más un diferencial establecido por el banco. La suma de ambos conforma la cuota mensual.

Además, los clientes jóvenes menores de 36 años tienen a su disposición la Hipoteca Dual 90, con una financiación de hasta el 90% del valor de tasación o de compra de la vivienda, el menor de los dos.