Iberia ataca a Air Europa: «Son ellos los que han empezado a negociar con la competencia»

Iberia sigue defendiendo que la adquisición de Air Europa tendría mucho sentido para potenciar el hub de Madrid-Barajas y ser más competitivos, además, considera que su empresa matriz, IAG, ha sido «muy activo» intentando comprar a la aerolínea del grupo Globalia, una operación que se anunció en 2019 «pero llevaba años» gestándose.

Sin embargo, Air Europa ha decidido iniciar conversaciones con otros competidores y dejarles de lado, tal y como confirmaba el consejero delegado de IAG, Luis Gallego este viernes tras presentar resultados. «Llevamos siendo activos cuatro años con esta operación, y en un contexto muy difícil para comprar aerolíneas hemos puesto 75 millones para seguir negociando», recordaba el presidente de Iberia, Javier Sánchez-Prieto.

Iberia y Air Europa decidieron el pasado mes de diciembre romper su fusión, rescindieron el acuerdo de compra firmado en noviembre de 2019 y que fue modificado en enero de 2021, por el que la primera se comprometía a adquirir el 100% de la segunda primero por 1.000 millones y luego por 500.

Pero IAG pagó una tarifa de ruptura acordada previamente de 40 millones de euros, además otros 35 millones de euros, (en total 75 millones) que se aplicarían si en el futuro llegaran a un nuevo acuerdo de compra. «Somos nosotros los que hemos dicho que no descartamos la operación», añadía el de Iberia.

E incluso, abrieron conversaciones con el Gobierno, el principal acreedor de Air Europa, para llegar al mejor acuerdo posible y que «los españoles puedan recuperar su dinero», si bien, la aerolínea fue rescatada por la SEPI y recibió un crédito ICO, y en total, la deuda con el Estado asciende a 600 millones de euros.

«Si Globalia decide que es mejor irse con un operador con fuerte presencia en otro hub así será», indicaba. El sector entiende que Air Europa estaría negociando con Air France. Por este motivo, Sánchez-Prieto reconoce que los contactos con Air Europa durante la última parte de diciembre y el pasado mes de enero «fueron más intensos» pero que a partir de febrero, «están siendo más esporádicos».

A pesar de ello, insistía en que Iberia tiene la puerta abierta y no son ellos los que abandonaron la operación. En este sentido explicaba que no hay un plazo para llegar a un nuevo acuerdo, pero si «con el devenir del tiempo» no se alcanza, analizarán otras alternativas.

El presidente de Iberia destacaba también, que IAG tiene un departamento de estrategia que analiza las posibilidades de consolidación del mercado que puedan ser interesante, de hecho, «el grupo se creó con este objetivo» y siempre analizan posibles operaciones, «Air Europa es una de ellas, y si el acuerdo tiene sentido lo haremos«, concluía.