Pedro Mesquita (Fujifilm): “Si ignoras al mercado tienes el riesgo de acabar como Kodak”

Poco queda de la imagen popular que teníamos de Fujifilm en los años noventa. De aquellos icónicos carretes de fotos verdes se ha pasado a una compañía con un fuerte apuesta por el sector sanitario, una línea de negocio que siempre estuvo su ADN pero que quedó oculta hasta la desaparición de la fotografía analógica. Hoy, la firma japonesa factura más casi 20.000 millones de euros a pesar de la desaparición de su producto estrella.

Pedro Mesquita es el director general de la organización en España y Portugal. Surgido de las entrañas de la división de salud, hoy el dirigente luso lidera en la Península Ibérica el cambio de la empresa. Con el foco puesto en convertirse en una compañía global del sector sanitario, el directivo tiene las claves para adaptarse a las nuevas realidades. Más en un momento en el que la pandemia aceleró la revolución tecnológica y puso en jaque a sectores que ya languidecían.

Leer más: Fujifilm escoge Barcelona para su nuevo centro de innovación en Europa

El dirigente se sienta con Economía Digital en las nuevas oficinas del grupo en Barcelona.

Pregunta: ¿Por qué Fujifilm apuesta ahora por el sector sanitario? [en julio anunció la compra de Hitachi Medical System por 1.300 millones de euros]

Respuesta: Mira, el primer producto que lanzó al mercado Fujifilm fueron placas de rayos X. La salud siempre fue parte del ADN de la empresa; la placa tradicional comparte muchos procesos con la película fotográfica. Más adelante fuimos la primera compañía del mundo en lanzar el procedimiento digital de radiografía. Hace mucho tiempo que estamos en la salud. Hasta ahora estábamos muy centrados en el área de salud, pero ahora ampliamos miras y nos abrimos a la prevención y el tratamiento.

P: Con la salud como apuesta, ¿Cuándo se dio cuenta de que el papel fotográfico había muerto?

R: Yo siempre estuve vinculado a la rama sanitaria de la empresa. Empecé en el momento en que la parte de salud era casi ignorada en la compañía y he hecho todo el camino. Nunca me topé que tenía que abandonar algo.

“La dirección de Fujifilm está centrada en romper los silos para mejorar las sinergias”

P: ¿Y la empresa cuándo lo vio claro?

R: En Fujifilm siempre buscamos una alternativa, es una identidad muy japonesa, de unirnos todo y compartir dificultades. La fotografía está pasándolo peor, pero ahora tenemos healthcare. Forma parte de la tradición de la agricultura japonesa. Al ser un país muy pequeño, los campesinos debían compartir el agua y los recursos para sobrevivir. Así que esto es lo que hacemos.

P: Pero a pesar de esta colaboración, seguro que hubo que romper muchas resistencias internas…

R: Sí, eso es complicadísimo. Se maneja con resiliencia. Sabemos que hay problemas y hay que combatirlos. Por ejemplo: la diversificación nos ha traído muchos silos internos, pero la dirección está muy focalizado en romper estos muros. Estamos centrados en quebrar estos silos y mejorar las sinergias.

P: Ustedes tuvieron la suerte que el retroceso de la película fotográfica fue paulatino, pero la pandemia aceleró procesos que hubieran llevado años sin ella. ¿Qué consejo le diría a esos empresarios que ven como su producto desaparece?

R: Diversificar minimiza mucho el riesgo. Eso sí, no hay que diversificar por diversificar; hay que diversificar en áreas que conoces. Diversificar por diversificar no funciona. Sin know how no puedes diversificar.

“A mi me encanta comprar el periódico, pero los medios deben pensar: ¿Qué debo hacer para que mi producto siga siendo atractivo?”

P: ¿Me puede dar algún ejemplo de alguna empresa que lo haya hecho bien?

R: Es complicado dar nombres, pero podría dar el ejemplo de Panasonic. Estaba muy enfocada en la electrónica del hogar y se movieron de manera muy hábil hacia la producción de baterías y el diseño de placas solares.

P: Un sector que vive con paralelismos al de la película fotográfica es el de los medios de comunicación. Nadie se atreve a vaticinar cuánto durará el papel o la televisión tradicional, ¿Qué les diría a los propietarios de los grandes grupos?

R: No pueden darle la espalda al mercado; este es mi consejo. En la vida hay que afrontar los retos, no solo en los negocios, y las tendencias son demasiado fuertes para interrumpirlas. Si las ignoras, mira lo que le pasó a Kodak. A mi me encanta comprar el periódico en el quiosco, pero sus dueños deben pensar: ¿Qué es lo que debo hacer para que mi producto siga siendo atractivo para el gran público? Supongo que en ello están.