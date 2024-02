El proyecto que convierte al Grupo Freixenet en pionero en descarbonización

Grupo Freixenet es pionero en España por sus avances en políticas para descarbonizar sus procesos, gracias a su proyecto de transporte intermodal de Cava, que combina transporte por carretera y ferroviario.

Este proyecto sigue a la prueba piloto realizada en 2021 junto al Clúster Ferroviari In-Move by Railgrup, para utilizar el ferrocarril como medio de transporte para reducir el tráfico por carretera y las emisiones de CO 2 .

Asimismo, el Grupo Freixenet organizó en el marco de la Barcelona Wine Week la mesa redonda El reto de la movilidad sostenible: ¿Cómo afecta al sector vinícola? Debate de propuestas y soluciones, en la que se abordaron las soluciones para mejorar la movilidad sostenible en el sector del vino y el cava, entre ellas el transporte intermodal o los combustibles renovables.

Grupo Freixenet ha involucrado a las delegaciones de distintos países a los que exporta. Concretamente, en cada viaje a Bingen (Alemania), se reducen 1,6 toneladas de CO 2 por viaje, que supone un 61% de reducción de emisiones. En el caso de Torun (Polonia) se reducen 3,86 toneladas de CO 2 por viaje con una reducción de emisiones del 75%, y en el de Willebroek (Bélgica), 1,72 toneladas de CO 2 por viaje y una reducción del 59,2%.

La movilidad sostenible, prioridad de Freixenet

“La movilidad sostenible se ha convertido en una de nuestras prioridades”, ha manifestado la responsable de sostenibilidad y medio ambiente de Grupo Freixenet, Gloria Martí. “La transición energética debe marcar nuestra hoja de ruta y, por ello, se ha convertido en algo vital para el correcto desarrollo de nuestra actividad”, añade.

En su voluntad por reducir su huella medioambiental, Grupo Freixenet también colabora con Repsol y Serveto. Actualmente, se envía el 50% de sus cargas completas al operador logístico central de Madrid utilizando el combustible renovable de Repsol procedente de aceites de cocina usados y otros residuos. Este combustible renovable puede usarse en camiones y está suponiendo una reducción del 85% de emisiones de carbono.

La responsable de Logística de Grupo Freixenet, Cristina Durán, ha recordado que el grupo se apoya en organismos públicos, escuelas y grupos de empresas para avanzar más rápido, para ser referente en su sector y dar impulso a la movilidad en tren también fuera del sector.