Alberto Jiménez, co-ceo y co-fundador de Smileat: “La demanda de productos ecológicos es creciente”

Una visita fuera de España en 2015 sirvió a Alberto Jiménez para darse cuenta de que había más alternativas saludables para los más pequeños, especialmente enfocadas en la alimentación ecológica, en otros países, mientras en España era misión imposible de encontrar en los pasillos de infantil de los supermercados.

Así que llamó a su amigo Javier Quintana, y se lanzaron a investigar estas alternativas saludables para los más pequeños en España. Así nació Smileat, con tres premisas claves: “La alimentación es crucial para nuestra salud; que los químicos, fertilizantes y residuos no son nada buenos; y que podemos evitar todo esto con alimentos ecológicos y envases sostenibles”.

Asimismo, Smileat tiene en cuenta en la toma de decisiones de la empresa a trabajadores, clientes, proveedores, comunidad y el medio ambiente. “De nada sirve ser 100% ecológico, si no dejas una huella positiva en el planeta y en todo lo que te rodea”.

Casi diez años después, Smileat es la primera empresa B Corp en alimentación infantil ecológica de España, y se suma a aquellas empresas que crean impacto positivo, ofreciendo unos productos de calidad, que benefician tanto a los más pequeños como al planeta. Y la empresa no para de crecer: en 2023 ha aumentado las ganancias de la empresa un 60%.

¿Cuáles fueron los principales factores que contribuyeron al aumento del 60% en las ganancias de SMILEAT en 2023?

Estamos disfrutando de un momento muy dulce: la marca cada vez se conoce más, está en más puntos de venta y cada vez más familias compran Smileat, y con un ticket medio mayor.

¿Cómo describen la demanda actual y futura de productos ecológicos en el mercado?

En alimentación infantil, lo ecológico está teniendo un muy buen comportamiento, y está siendo un factor clave de crecimiento, impulsando toda la categoría. Y en otros productos como snacks, los productos ecológicos cada vez ganan más cuota de mercado. Claramente la demanda de estos productos es creciente.

¿Necesitamos tener una mayor conciencia ecológica en nuestra alimentación?

Sin duda, cada vez el consumidor tiene más información, lee más, se informa más, le importa más lo que come y especialmente, lo que da de comer a su familia. Smileat es ecológico porque creemos firmemente en la agricultura y ganadería ecológica. No porque el producto tenga más nutrientes, sino porque la materia prima está libre de muchos productos que no vemos necesarios.

¿Han ajustado vuestras perspectivas para el 2024 después de este resultado y la inversión adicional?

Nuestro objetivo es cerrar 2024 con 17M€ de facturación, y a cierre de febrero vamos un 7% por encima, así que seguimos decididos a conseguir esta cifra de forma cómoda.

¿Qué le espera a SMILEAT en 2024 en cuanto a la expansión internacional de la marca?

Nos esperan años muy bonitos porque estamos empezando, tenemos mucho por hacer y una estrategia muy sólida. Ahora mismo nuestros países prioritarios son Portugal, Rumania, Polonia y Grecia. También tenemos presencia en algunos clientes de manera directa como AutoMercado en Costa Rica y City Super en Hong Kong.

¿Han considerado colaboraciones o alianzas estratégicas para facilitar esta expansión?

Hasta el momento no han surgido estas posibilidades pero estamos abiertos, desde luego que pueden ser una vía de crecimiento para Smileat.

¿Qué efecto ha tenido los años de la pandemia y la adaptación del negocio al formato online?

El 2020 fue un año duro para la categoría de alimentación infantil ya que decreció mucho. A pesar de eso, Smileat consiguió crecer. En cuanto a nuestro negocio, decidimos no hacer ERTES y minimizar gastos de marketing. Y realmente a partir de 2021 fue el auténtico boom de Smileat, gracias a nuestra venta online. Nuestra propia tienda online es una herramienta fundamental y complementaria al resto de canales donde estamos presentes.

¿Hay planes para adoptar nuevas tecnologías en el futuro cercano?

Siempre hemos invertido mucho en tecnología, tanto en ERP como CRM con el objetivo de tener el mayor número posible de procesos automatizados y así poder escalar el negocio y ser rentables. Forma parte de nuestro ADN innovador estar siempre a la búsqueda de herramientas que nos ayuden a crecer.

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentará la empresa en el proceso de expansión e incorporación de nuevos productos?

Lo apasionante de Smileat es que vivimos la expansión internacional como comenzar una empresa de nuevo pero con productos ya creados. El reto principal es saber elegir muy bien los países a los que entramos, siendo realistas con la competencia, el esfuerzo en los recursos…, pero a la vez, en los mercados en los que estamos entrado el feedback es muy bueno y estamos consiguiendo entrar en clientes grandes, así que esto nos motiva a ser ambiciosos.

En cuanto a innovación, estamos a la cabeza en España en alimentación infantil. Es parte de nuestro ADN, y para 2024 tenemos previstos más de cinco lanzamientos nuevos. Tenemos un equipo de I+D dentro de la compañía que busca siempre los mejores productos para las familias.