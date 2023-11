Spenger (MásMóvil) viaja a Bruselas para ultimar los detalles de la fusión con Orange

Orange y MásMóvil están a punto de unir sus caminos. La gran fusión del sector de las telecomunicaciones necesita un último empujón. Los directivos de ambas compañías trabajan a gran ritmo. Así, el CEO del operador amarillo, Meinrad Spenger, ha estado esta semana en Bruselas.

Este mismo miércoles ha trascendido, según una publicación de Bloomberg, que existe un acuerdo entre Digi y Orange-MásMóvil para que el operador de origen rumano se haga con los ‘remedies’ de la fusión. Esto son los activos sobrantes que Bruselas obliga a que salgan al mercado para dar ‘luz verde’ y así mantener la competencia en España.

Con toda la maquinaria negociadora a pleno rendimiento, Spenger ha estado en Bruselas esta semana para perfilar detalles de la fusión. En principio, y tras el acuerdo con Digi —que según fuentes el mercado es cuestión de horas que lo confirmen—, la Comisión Europea estaría en disposición de dar el ‘ok’ en las próximas semanas.

El trámite se ha prolongado cerca de dos años debido a las reticencias que ha presentado Bruselas a una operación de este tamaño. El resultado de la fusión entre Orange y MásMóvil dejará el operador con mayor número de clientes en España.

Además, entre la compañía resultante y Telefónica tendrán más del 70% de la cuota de mercado tanto en el segmento móvil como fijo. Esta situación era un punto de partida incómodo para Bruselas. También se sumaba la fuerza que tendrán ambas compañías en el negocio mayorista.

Una vez solventado la parte del alquiler de redes, donde Bruselas avisó en verano de que no veía problemas —aunque en España no lo tengan tan claro—, el siguiente punto era determinar si España podría volver a tener una alta presión competitiva con el propósito de que los precios no subieran.

Más allá de la cuota de mercado, lo que quiere la Comisión Europea es que exista la capacidad de que otros operadores puedan seguir creciendo. Eso se produce en un contexto donde existe acceso a las redes y las infraestructura por parte de diversas compañías. Y eso es lo que sucederá con Digi.

Orange, MásMóvil y el nuevo mapa

Una vez que se dé ‘luz verde’ a la fusión entre Orange y MáMóvil, el mapa de las telecomunicaciones en España será totalmente distinto para los próximos años.

Existirán dos grandes compañías, que serán líderes del mercado, la ‘joint-venture’ de ambos y Telefónica; y por detrás habrá otros dos compañías que pretendan ser ‘el tercero en discordia’.

Digi y Vodafone pelearán por llegar a esa situación. El operador rojo tiene nuevos dueños —a falta del ‘ok’ de los organismos reguladores— y su intención será subir la agresividad, tal y como ha adelantado ECONOMÍA DIGITAL. Además, intentarán soltar lastre con las redes de HFC para dotarse de agilidad y poder centrarse en tareas comerciales.

Pero Digi, llegados a este punto, y después de varios trimestres liderando las portabilidades, tiene la intención de seguir creciendo. Por tanto, la competencia está asegurada.

Avatel, Finetwork y Adamo, por su parte, pueden resultar agraciados en la pedrea de los ‘remedies’. Quizá no de forma directa, pero si con acuerdos paralelos sobre todo en el negocio mayorista, estos operadores pueden ensanchar el perímetro de su negocio. Algo que también será bien visto en Bruselas.