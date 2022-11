Universidades y escuelas de negocio cambian la manera de enseñar

Las Universidades y Escuelas de Negocios ocupan un papel imprescindible en la capacitación de profesionales y la transmisión del conocimiento, que ayuda a mejorar en productividad y adaptación al mercado.

Para los profesionales de hoy en día, desde las posiciones más junior de inicio de carrera hasta puestos de mayor responsabilidad y directivos, estar formado en aquello que necesita el mercado se ha vuelto completamente necesario. Las instituciones educativas deben seguir trabajando para que los estudiantes de sus programas puedan adquirir conocimientos y aptitudes que aporten valor real en las organizaciones.

Ante esta situación, universidades y escuelas de negocio han apostado por incorporar profesionales a la definición, orientación e incluso diseño de programas educativos, de grado o de postgrado. El objetivo es que formen profesionales como los que sus compañías querrían contratar.

Es el caso de IEB, donde los alumnos de grado que estudian ADE, Derecho, Analytics, Relaciones Internacionales, Bolsa y Mercados Financieros o alumnos ya graduados que estudian postgrados generalistas como el MBA con especialización en Finanzas, o los diferentes Máster y Programas especializados en el sector jurídico y financiero, reciben su formación de la mano de profesionales que les hacen enfrentarse en clase a situaciones reales.

El modelo educativo está cambiando. Así lo confirma el responsable de Orientación profesional de IEB, Juan de Lara: “Las empresas nos piden profesionales que sepan resolver problemas. Por ello, en IEB trabajamos con los directivos y organizaciones para que nuestros alumnos puedan trabajar en casos reales a los que se enfrentan las compañías en el momento actual”.

El objetivo de esta práctica es complementar los conocimientos técnicos trabajando en situaciones reales, aprender conocimientos a la vez que se mejoran habilidades y destrezas, desarrollar hábitos de trabajo en equipo, descubrir la importancia de orientarse a resultados… En definitiva, formarse en lo técnico pero en un entorno real y trabajando codo con codo junto a profesionales.

Elevada tasa de empleabilidad

Este nuevo entorno de aprendizaje, ha provocado un aumento en la tasa de empleabilidad de los alumnos, muchos de los cuales precisamente eligen instituciones como el IEB por su elevado índice de empleabilidad en las organizaciones más prestigiosas del mundo financiero, jurídico o las multinacionales de los sectores más variados.

Esta alta empleabilidad es precisamente la variable que va cogiendo mayor peso en la elaboración de rankings nacionales e internacionales, ya que son fiel reflejo de la utilidad y buena orientación de Instituciones y Programas.

Formarse en los nuevos tiempos con metodologías y operativas flexibles y de mayor aprovechamiento ha dado lugar también al crecimiento de la demanda de formación online, que el responsable de Desarrollo Digital de IEB, Joaquín Danvila, lo define como “una solución adaptada en horarios, disponibilidades, ubicaciones geográficas que permite que cada día más personas puedan acceder a formación especializada de calidad”.

En definitiva, esta metodología de estudio permite a los estudiantes “aprender trabajando y formarse en aquellas disciplinas y habilidades que nos puedan proporcionar más oportunidades en el mercado laboral”, según el Jefe del Departamento de Admisiones en IEB, Ignacio Muñoz.

El resultado de este programa es una formación alineada con las necesidades del mercado laboral. En esta línea, el IEB trabaja junto a compañías de muy diversos sectores, desde el ya consolidado programa de Innovación Tecnológica para el sector jurídico que incluye proyectos junto a Telefónica, hasta retos reales del mundo financiero y comercial en entornos internacionales con multinacionales como Starpay.

Además del entorno real, los profesionales y la metodología, en IEB se trabaja de una manera especial fomentando e impulsando el enfoque internacional de los negocios, como se puede observar en los acuerdos de estancias en la London School of Economics, Bayes University, Fordham University,o The Chinese University of Hong Kong. Todo esto permite a que las universidades como IEB, entre otras, estén cambiando la manera de aprender y de elegir dónde y cómo realizar unos estudios.