El Rey, en el Foro La Toja: “No nos podemos permitir que la UE se debilite”

El rey Felipe VI ha inaugurado este jueves el Foro La Toja, que se celebrará hasta el próximo sábado en la Illa da Toxa (O Grove) y ha reivindicado el papel de la Unión Europea en un contexto de «conflictividad e inestabilidad». «Debe aportar respuestas».

El monarca ha estado acompañado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el Ministro de Presidencia, Félix Bolaños; y el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, además de por algunos de los ponentes como los expresidentes Mariano Rajoy y Felipe González.

Precisamente este último ha protagonizado la anécdota de la jornada. El socialista ha llegado tarde a la foto oficial de la inauguración, tras Felipe VI, con el que ha bromeado sobre lo ocurrido.

El Rey ha arrancado su intervención recordando su reciente estancia en Galicia junto a la Reina Letizia para visitar a la Princesa Leonor, que se forma en la Escuela Naval de Marín.

Tras unas palabras en gallego con las que ha agradecido a la organización la celebración del foro, el monarca ha reivindicado la cita como «un espacio imprescindible de encuentro y debate con una indudable vocación internacional».

«Esta 6ª edición es continuista en el buen sentido porque vuelve a ofrecer una extensa relación de ponentes y de asuntos con un denominador común: la reflexión sosegada y en profundidad sobre los grandes retos de nuestras sociedades. Es un ejercicio esencial en una época de sobreabundancia informativa», ha señalado.

En esta ocasión se abordarán los nuevos ciclos políticos que se abren en todas las regiones del mundo a raíz de una sucesión de «importantes y numerosos» procesos electorales, destacando Felipe VI los comicios estadounidenses.

La UE debe «aportar respuestas»

«Todo ello sucede en un escenario mundial caracterizado por una conflictividad generalizada y en el que dos horribles guerras continúan causando muerte, dolor y destrucción», ha apuntado.

En este contexto, los gobiernos e instituciones tienen que actuar «asumiendo la incertidumbre, la aceleración y la disrupción como una parte habitual de la realidad, la nueva normalidad» — concepto que da título a las jornadas –.

Para el Rey, la inestabilidad «convertida en costumbre» se suma a la «extensa relación de desafíos» que tienen que afrontar las democracias occidentales. Entre ellos, ha citado, la seguridad, el impulso de la transición energética, la creciente polarización de las sociedades y la gestión migratoria.

«En este nuevo (des)orden global», así lo ha denominado Felipe VI, la Unión Europea arranca una legislatura «decisiva». «En este contexto de ‘nueva normalidad’, fenómeno que tanto analizamos, pero que todavía no sabemos manejar muy bien, la UE debe aportar respuestas. No nos podemos permitir que se ponga en jaque o que se debilite, no creo que en nuestro horizonte vital exista mejor alternativa«, ha defendido.

Para concluir, Felipe VI ha desdeñado la visión pesimista pese a la relación de desafíos que ha mencionado. «Las razones para la confianza siguen siendo más y mejores que para la desesperanza. Están en las ciudades y entornos en los que vivimos, en las cualidades y talentos de nuestros compatriotas», ha apuntado.

«Ante la nueva complejidad no cabe la inacción. Porque es la inquietud y no el conformismo, lo que nos impulsa a crecer (…). Así se ha escrito la historia reciente de Europa y esa ha sido también la experiencia de nuestro país», ha asegurado.