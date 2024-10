La prioridad de Sánchez para el AVE Madrid-Lisboa irrita a Rueda, Caballero y BNG 

El compromiso de Pedro Sánchez para que la línea de alta velocidad que comunique Madrid con Lisboa esté finalizada para 2030 no ha pasado desapercibido ni para el Ejecutivo portugués –que señala como prioritario terminar la línea que unirá la capital lusa con Vigo para 2032– ni para representantes políticos de todos los colores de la comunidad gallega.

El presidente de la Xunta, ha afeado a Pedro Sánchez que una vez más “hable en contra de Galicia”. Alfonso Rueda ha explicado que en su último encuentro en La Moncloa, él trasladó a Sánchez que esta conexión con el país vecino era una cuestión «fundamental» para Galicia «Me escuchó y no dijo nada. Ahora por lo menos habla claro y ha manifestado sus prioridades», ha recalcado, antes de incidir en que la Xunta no tiene «absolutamente nada en contra» de que se haga conexión con otras comunidades, pero no «en detrimento de Galicia».

«Y cuando estamos hablando de una conexión entre los países y el otro país está diciendo que prefiere la que nos favorece a nosotros, parece muy difícil de entender que el presidente de España se empeñe en otra alternativa», ha lamentado, antes de añadir que, además, Sánchez «no está contando la verdad, como en tantas cosas».

Así, ha aludido al informe presentado por la Xunta meses atrás en los que se incidía en que España no llegaría al plazo de 2032 y la conexión con el Norte de Portugal no podría estar antes de 2034. «Y este miércoles Sánchez hablaba del año 2032, lo que demuestra que ni se molestó en ver los plazos realistas», ha censurado.

Abel Caballero pedirá a Sánchez que acorte plazos

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado que pedirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que «acorten plazos» del AVE entre la ciudad olívica, Oporto y Lisboa, para que esté listo en 2030.

«Mi prioridad es Vigo y voy a seguir defendiendo a Vigo contra quien haga falta y lo voy a hacer acompañado de toda la ciudad», ha reivindicado Abel Caballero en un audio difundido a los medios de comunicación, insistiendo además en la necesidad de una conexión con Madrid directa por Cerdedo.

El regidor ha subrayado que seguirá en «diálogo permanente» con el Gobierno para que el AVE Lisboa-Oporto-Vigo-Madrid se haga «lo antes posible», porque es «irrenunciable».

Pese a asegurar que tanto Sánchez como Puente «siempre atendieron» a Vigo, ahora el alcalde ha compartido la visión del Ejecutivo luso, que da prioridad al AVE con Vigo y no con Madrid.

Postura del BNG

También se han manifestado al respecto desde el BNG, que piden al Gobierno dar prioridad a la conexión gallega. Así lo ha exigido el diputado Néstor Rego en varias iniciativas registradas en el Congreso, en las que insta al Gobierno del Estado a que respete los acuerdos firmados con el Bloque y mantenga la prioridad de la conexión ferroviaria Vigo-Oporto.

Para la organización nacionalista, las declaraciones de Sánchez «no solo se alejan de los compromisos establecidos, sino que chocan también con la posición del gobierno portugués que apuesta de forma decidida por la conexión en el Eje Atlántico».

Rego ha recordado la posición traslada por Sánchez sobre priorizar la alta velocidad entre Lisboa y Madrid coincide con las reclamaciones de Isabel Díaz Ayuso y es contraria a la posición mantenida hasta ahora por el Ejecutivo estatal como consecuencia del acuerdo de investidura firmado con el BNG.

Así, destaca el «despropósito» que representa, en su opinión, priorizar la conexión por tren de la alta velocidad entre las ciudades de Lisboa y Madrid, que implicaría construir más de 200 kilómetros de vía frente a la conexión entre Oporto y Vigo, en la que solo faltan por completar 25 kilómetros (Vigo-Valença).

«Resulta, por lo tanto, injustificable que el Gobierno español pretenda volver a priorizar Madrid, a pesar de contar ya con una amplísima conexión ferroviaria de alta velocidad, sobre los avances en la vertebración del Eje Atlántico y la conexión entre Galicia y Portugal».

España “hará su parte” en la conexión entre Madrid y Lisboa

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado sobre la 35º Cumbre Hispano-Portuguesa celebrada en Faro (Portugal) y las distintas posiciones de ambos gobiernos sobre la alta velocidad entre Madrid y Lisboa que en el Ejecutivo luso ha habido un cambio de gobierno y de prioridades respecto a la línea Lisboa – Oporto, pero que desde el español ejecutarán la parte que les corresponde «y los portugueses no tendrán más remedio que hacer lo suyo».

Quintana ha recordado que en Portugal ha habido un cambio de gobierno y mientras que para el anterior su prioridad era unir las dos capitales de la península Ibérica, Madrid y Lisboa, para el actual, «que es de otro color, conservador», sus prioridades son Lisboa – Oporto.

Al respecto, ha apelado a ir «para atrás» y tirar de «hemeroteca», cuando en los años 90 sobre la Autovía Badajoz – Madrid, el entonces presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, decía «sí yo quiero que la autovía llegue a Badajoz y ya veremos cómo Portugal acabará haciendo la suya’.

«Pues me voy a la frase de hace más de 30 años de Juan Carlos Rodríguez Ibarra de decir: nosotros vamos a cumplir con lo nuestro, que luego le vamos a obligar y los portugueses no tendrán más remedio que hacer lo suyo», ha recalcado, en referencia a que el gobierno luso se vea obligado a completar el trazado portugués.