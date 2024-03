Celsa apuntala su cúpula con un exdirectivo de Alcoa y un consejero de Aluman

Nuevos fichajes de los fondos para la cúpula de Celsa. La siderúrgica anteriormente propiedad de la familia Rubiralta ha anunciado que incorporará a cuatro nuevos miembros a su nuevo consejo de administración.

Se trata de Mario Longhi, Hilario Albarracín, Elena Guede y Juan José Nieto, según ha anunciado este martes el grupo siderúrgico. El primero se incorpora como consejero independiente y en su carta de presentación figuran cargos en algunos de los pesos pesados del sector industrial. No en vano, el ejecutivo de origen brasileño fue presidente de US Steel y consejero delegado de las también productoras de acero US Steel y Gerdau AmeriSteel, así como presidente de Alcoa Wheels International.

Por su parte, Hilario Albarracín ha sido presidente y consejero de KPMG en España mientras que Elena Guede es vicepresidenta senior de estrategia de sostenibilidad de Cement and Roadstone Holding (CRH). Por último, Juan José Nieto fue consejero delegado de Antena 3 y formó parte del comité ejecutivo de Telefónica, además de presidir Service Point y ser actualmente consejero de uno de los proveedores gallegos de referencia para Inditex, como es el caso de Aluman, cargo que compagina con actividades idénticas en Banco Sabadell, Havas Media, Cerberus y Sogeviso.

En su comunicado, el grupo afirma que «estos nombramientos tienen como prioridad dotar a Celsa de un equipo de reconocido prestigio nacional e internacional para conseguir a corto y medio plazo una compañía sólida y referente en su sector».

El consejo de administración lo completan el presidente del grupo, Rafael Villaseca; el consejero delegado, Jordi Cazorla, y el secretario, Daniel Alaminos. Además, la compañía anunció hace poco más de un mes la incorporación de Borja García-Alarcón como director financiero, cargo que ocupaba hasta entonces en Indra.

El vuelco en Celsa

Los nombramientos anunciados este martes, que deben ser ratificados en junta de accionistas el próximo 9 de abril, llegan después de que el pasado 15 de febrero CCOO y UGT Fica denunciaran que la nueva propiedad de Celsa ha comenzado un «expolio programado» del grupo, al «poner a la venta» sus activos en Polonia, Noruega y el Reino Unido.

Celsa, que emplea a unos 10.000 trabajadores y opera una planta en A Laracha a través de su filial Celsa Atlantic, cambió de propietarios el pasado mes de septiembre, cuando el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona dio vía libre a diversos fondos para tomar su control, hasta entonces en manos de la familia Rubiralta, fundadora del grupo.

La toma de control por parte de los fondos recibió el aval del Gobierno con la condición de que se implementara un consejo independiente, se mantuviera su plantilla y sus capacidades productivas en España y se incorporase a un socio industrial para fortalecer la gestión de la compañía, un extremo que todavía debe concretarse.