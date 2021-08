Comisiones Obreras pide investigar la muerte de un trabajador de Surexport tras «largas jornadas laborales»

El fallecimiento de un trabajador de Surexport pone en pie de guerra a Comisiones Obreras. El sindicato ha anunciado que solicitará la puesta en marcha de una investigación sobre el caso al entender que las condiciones de trabajo del empleado «agravaron» su situación.

El operario de Surexport (un joven de 25 años procedente de Rumanía) feneció en el lugar de residencia temporal ubicado en el municipio de Castro de Rei, aunque el sindicato considera que no se trata de un «fallecimiento natural». «Imagino que la empresa se escudará en que la muerte se produjo fuera del lugar de trabajo, pero para nosotros no se trata de un fallecimiento natural», ha comentado José Luis López, responsable de CC OO de Industria de Lugo, quien ha asegurado que desde el sindicato van a presentar una demanda ante la autoridad laboral. «Si no se hace la investigación, queda como una muerte natural», ha sentenciado.

Según revelan desde Comisiones Obreras, el joven tenía una enfermedad crónica, pero denuncia que las condiciones de trabajo «agravaron» su situación. «Falleció en la pensión donde viven después de llegar de trabajar en la finca de O Arneiro (Cospeito) expuesto al calor durante muchas horas. No era la primera vez que la enfermedad le provocaba situaciones límite, pero no se tomó ninguna medida», ha explicado José Luis López.

Las quejas de los sindicatos

La empresa, con sede en Huelva, ha reconocido a Europa Press el fallecimiento a través de sus responsables en Galicia. Al respecto, han afirmado que llamaron a los servicios de emergencia ante la indisposición del joven y han puesto de relieve que «van a repatriar el cadáver de este joven a su país».

El acontecimiento sucedió días después de que varios sindicatos y organizaciones denunciasen las prácticas «nefastas» de la empresa. Tanto a nivel laboral como ambiental. «Los trabajadores realizan largas jornadas laborales y están sometidos a mucho estrés. Además, la mayoría, pertenece a colectivos vulnerables que vienen a subsistir», ha apuntado José Luis López.

José Luis López ha dicho que se estima que el número de trabajadores de la empresa en la zona supera en estos meses claves de la campaña «los 400». Un amplio porcentaje procede del extranjero, principalmente de países como Rumanía o del continente africano. «Después del trabajo se tienen que buscar la vida para todo. Llegan al lugar donde duermen (algunos sin acondicionar) y se tienen que encargar de la limpieza y de hacer la comida. Todo después de trabajar doce horas diarias, siete días a la semana y sometidos a mucha presión», ha apuntado.