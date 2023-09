Cuenta atrás para que Bruselas dé la luz verde al hidroducto de Galicia con la Meseta

Compás de espera por el hidroducto que conectará Guitiriz con Zamora. Las previsiones del Gobierno apuntan a que será en el último trimestre de este año cuando se conozcan los avances en torno a la candidatura de este proyecto a los Proyectos de Interés Comunitario (PCI, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea.

Así lo confirmó la secretaria de Estado de Energía en funciones, Sara Aagesen Muñoz, en una respuesta parlamentaria al diputado del BNG, Néstor Rego. En ella afirmaba que la iniciativa para conectar a Galicia con la meseta con un hidroducto «está incluida en la lista de PCI que ha sido

presentada […] el 15 de diciembre». «En esos proyectos se espera toda la tramitación con la valoración por parte de la Comisión Europea. Esperamos ver próximos pasos en otoño de este mismo año y anuncios ya a principios del año 2024«, revelaba Sara Aagesen.

«Yo creo que Galicia es un territorio con enormes oportunidades en materia de hidrógeno renovable para consumo, también para consumo en la industria que tiene, pero por supuesto también para ser futuro motor de generación de este vector energético, y poder vehicularlo bien a través

de los puertos, bien a través de esa conexión de la H2Med hacia el resto de Europa», declaraba la alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica.

El papel clave del boom del hidrógeno en Galicia

En su respuesta parlamentaria, Aagesen defendía que el proyecto para transportar hidrógeno de Galicia a fuera de la comunidad autónoma «es esencial» por varios motivos. Estos «tienen que ver con cadena de valor preparada, un sector renovable que también tiene unas expectativas de crecimiento futuro esenciales, y tienen que ver con que, cuando hablamos de hidrógeno renovable, no hay evento, no hay foro en el que España no esté posicionado en el mapa a nivel europeo y a nivel internacional, y yo creo que Galicia tendrá un papel esencial que jugar».

«Ha habido anuncios importantes de grandes empresas, como la naviera Maersk, que ya ha dicho que Galicia también es un foco de

atención, porque entiende que tiene un gran potencial», recalcaba Aagesen, antes de mostrar su deseo de recibir «buenas noticias» a finales de este año procedentes de Bruselas.

La inversión necesaria para poner en marcha este hidroducto asciende a unos 265 millones de euros. Sin embargo, este importe descendería a la mitad el caso de que lograse la declaración de Proyecto de Interés Comunitario. De salir adelante, Galicia tendría en Guitiriz su particular puente para impulsar un sector emergente en la comunidad como es el caso del hidrógeno.

El papel de Guitiriz como enlace con la Meseta se perfila como clave en un momento marcado por la ebullición de proyectos de hidrógeno en Galicia. La red de gasoductos que Enagás (ahora promotora del gasoducto entre Galicia y la Meseta) adquirió a comienzos de este año a Reganosa conecta la terminal de gas natural licuado de Mugardos con el gasoducto Tui-Llanera en Guitiriz y Abegondo. Además, a través de esta infraestructura transporta gas a las centrales de ciclo combinado de As Pontes y Sabón, a la refinería de Repsol en A Coruña, así como a las poblaciones de As Pontes y Cerceda, donde se ubican dos proyectos estrella.

En el caso de As Pontes, Reganosa y EDP proyectan una planta de hidrógeno verde de 20 megavatios ampliables hasta los 100. Esta iniciativa, que lleva aparejada una inversión cercana a los 156 millones de euros, fue la primera en recibir la consideración de estratégica por parte de la Xunta de Galicia.

A ella se suma la planta de hidrógeno 100% verde de hasta 200 megavatios de potencia a la que la alianza formada por Reganosa, Repsol y Naturgy pretende dedicar unos 300 millones de euros. Por su parte, Foresa (filial química de Finsa) e Iberdrola proyectan una planta de hidrógeno con capacidad para producir 100.000 toneladas anuales de metanol verde en Begonte (Lugo). Para esta iniciativa tienen reservados unos 500 millones de euros, frente a los 40 millones que prevén dedicar a su proyecto Green Umia en Caldas de Reis.

Ignis, Maersk o Enerfin, todos ellos con proyectos en el Puerto Exterior de A Coruña, Tasga (en Vila de Cruces) o la Autoridad Portuaria de Vigo con su proyecto Julio Verne son otros de los nombres propios con el hidrógeno en Galicia