Eduard Romeu, nuevo consejero de EiDF, deja la dirección económica del Barça

Una de las caras de la renovación interna de EiDF tras la crisis que metió en la nevera durante cuatro meses sus acciones cambia de aires. Eduard Romeu, nombrado consejero independiente y presidente de la comisión de auditoría del grupo de renovables, deja la vicepresidencia económica del Fútbol Club Barcelona, cargo al que llegó con el objetivo de enderezar el rumbo financiero de la entidad, fuertemente endeudada, y conseguirlo sin erosionar demasiado la competitividad del equipo, exigido por su propia historia de títulos.

En una comparecencia pública sin preguntas, Romeu explicó que renuncia al cargo para iniciar «un nuevo proyecto empresarial» que tiene «mucha complejidad» y que le exigirá una dedicación completa. «No me lo permite compaginar con la dedicación absoluta al club», señaló el consejero más mediático de EiDF debido, precisamente, a su vinculación al Barça.

El partido decisivo

El directivo, con una larga trayectoria en el sector financiero, aseguró que deja la entidad con el «trabajo hecho», si bien apuntó que es necesario poner «punto final» para llegar al «Barça esplendoroso» que está convencido que se verá «a medio largo plazo». Romeu, que compareció acompañado del presidente Joan Laporta y visiblemente emocionado, dijo que tomó la decisión después de que el equipo se clasificara para los cuartos de final de la Champions League al derrotar al Nápoles.

«Si no se hubiera ganado el partido, no hubiéramos hecho nada hoy porque no me gusta marcharme de los sitios sin el trabajo hecho«, dijo Romeu, quien explicó que en la competición europea hay mucho dinero en juego. «Aprovechando el último escollo que nos quedaba, que dependía del balón, y que era el pase a los cuartos de final de la Champions, consolidamos lo que habíamos presupuestado», apostilló.