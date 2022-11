Endesa revisa su negocio de gas en España con el cierre del ciclo combinado de As Pontes sobre la mesa

Enel, el grupo italiano que controla Endesa, prepara desinversiones por valor de 21.000 millones de euros en el marco de su plan estratégico 2023-2025, que intensificará la apuesta por las renovables y por la denominada «electrificación sostenible», una cadena de valor integrada que pretende alcanzar el 90% de las ventas a precio fijo con electricidad libre de carbono y un 80% de clientes de red digitalizada. El plan, que prevé 37.000 millones de inversión, pasa también por un reposicionamiento del grupo en el mercado, tanto a nivel geográfico como en activos. Enel saldrá de Rumanía, Argentina y Perú, territorios que se sumarán a Rusia, plaza que abandonó este año tras la guerra en Ucrania. También acometerá desinversiones en Chile, Brasil y España.

La energética que dirige Francesco Starace se desprenderá del negocio español de gas, en el que Endesa es el segundo operador del mercado con una cuota próxima al 20%, solo por detrás de Naturgy. Enel prevé vender en 2023 esa cartera de clientes, aproximadamente 1,6 millones según los últimos datos publicados por la CNMC y correspondientes al tercer trimestre de 2021. Starace reconoció que «el choque que está provocando el gas en el mercado energético» está acelerando su remplazo por la electrificación, lo que obliga a la compañía a salir del negocio «antes de lo previsto». Los ingresos generados con la venta contribuirán a aligerar la deuda del grupo en 12.200 millones el año que viene y en 21.000 millones, cuantía equivalente a las desinversiones, en el ciclo de tres años.

Enel dibuja la nueva Endesa

La salida del negocio del gas y las propias palabras de Starace sobre la situación del mercado apuntan a otros dos elementos en la nueva estrategia de Enel y, por extensión, de Endesa. La «aceleración» del proceso de descarbonización y de huida de los combustibles fósiles conllevó el cierre de las térmicas en el mercado español, con excepción de la central de As Pontes, la mayor del Estado, que mantiene operativo uno de sus grupos por las precauciones del Gobierno ante un corte total del suministro procedente de Rusia. Enel ya había fijado 2027 como fecha tope para abandonar el carbón.

El otro elemento pendiente son los ciclos combinados. Endesa tiene 3.824 megavatios entre España y Portugal, parte de ellos también en la localidad coruñesa de As Pontes, con una potente central de 870 megavatios. Enel preveía el cierre de estos activos en el «horizonte de 2040», según anunció el año pasado. Son activos de generación, por lo que quedarían fuera de esas desinversiones presentadas por la compañía hasta 2025. Sobre el papel, no hay cambios. Sin embargo, el contexto de mercado y la «aceleración» en el remplazo del gas que detecta Enel podría anticipar la clausura de estas instalaciones. Endesa, que presenta su plan estratégico este miércoles, no ha dado más pistas al respecto que la fecha marcada por su matriz.

Central de ciclo combinado de As Pontes (A Coruña)

Los seis elegidos de Enel

El plan estratégico de Enel prevé acometer inversiones por valor de 37.000 millones, de las que un 40% se destinarán a redes y el resto, 22.000 millones, al llamado negocio integrado, que incluye la nueva capacidad renovable. Algo más de 8.600 millones se destinarán al mercado ibérico, uno de los seis que ha considerado estratégicos el grupo. Los otros cinco que absorberán las inversiones son Estados Unidos, Italia, Brasil, Chile y Colombia. Endesa canalizará las inversiones en renovables (4.300 millones) y redes (2.600 millones). El grupo espera alcanzar un ebitda en España de 5.300 millones este año y de 5.400 en 2025.

Con estos mimbres, Enel estima que sus beneficios se situarán entre los 7.000 y los 7.2000 millones en 2025, un crecimiento de entre el 36% y el 40% sobre las ganancias previstas para este año. Prevé que el ebitda ascienda a entre 22.200 y 22.800 millones en 2025, más de un 16 % que el calculado para este año (19.000-19.600 millones).