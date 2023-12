Fernando Trías de Bes: “Emprender siempre tiene una vertiente positiva”

Un proceso duro pero, al mismo tiempo, bonito y muy gratificante y con una vertiente positiva. Así define el emprendimiento el economista y escritor Fernando Trías de Bes, al tiempo que destaca la importancia de que las ideas empresariales evolucionen y se adapten a la realidad o las exigencias del mercado.

Trías de Bes, que ha participado como ponente en la primera edición de Futurgal –congreso celebrado en Ourense que busca fomentar la colaboración entre emprendedores, empresas e inversores– habla con Economía Digital Galicia para analizar los principales retos que presenta el sector y las claves para conseguir que los proyectos evolucionen hacia modelos de negocio estables y duraderos.

¿Cuáles son los principales retos que presenta actualmente el emprendimiento?

Uno de los principales retos es la situación económica. Siempre es más fácil emprender en momentos en los que las cosas van bien que en momentos en los que hay más dificultades. En la actualidad no estamos en recesión, pero sí que es verdad que hay una cierta atonía debido tanto a la inflación como a la subida de tipos. La situación económica no es la más boyante, aunque tampoco es mala, pero la financiación es más costosa. Podríamos señalarla como la principal dificultad, pero se trata de un aspecto más coyuntural que otra cosa.

¿Cuál es la clave para que una idea emprendedora llegue a buen puerto y cristalice en un modelo de negocio estable?

La clave es dejar que evolucione. El problema no son las ideas malas o buenas, sino aquellas que no se adaptan a la realidad o a lo que requiere ser modificado en cada momento. Una idea de negocio se lanza y, desde el minuto uno, tienes que estar dispuesto a modificarla, evolucionarla y adaptarla a lo que realmente quiere el mercado o el cliente. Es algo absolutamente fundamental, la idea de ser una cosa viva. Lo que sí se puede mantener el espíritu de la idea, lo que es la razón de ser de la empresa, la forma de hacer las cosas. Eso sí que es de alguna manera el ADN, el corazón, a lo que hay que ser fiel, pero la idea en sí, la clave hay que modificarla.

¿Se necesita un especial “talento” para ser emprendedor?

Se necesita ser muy trabajador, eso es lo principal, tener una cierta templanza, que no te gobiernen las emociones. Más que un talento sobre todo es necesario mucha tenacidad. Yo he conocido emprendedores muy listos y otros no tan listos, algunos muy talentosos y otros no tanto. Pero todos tenían era fuerza de voluntad, algo que me parece fundamental.

¿Cuáles son los errores más típicos o extendidos que se suelen cometer en el emprendimiento?

El error más típico es el del asociacionismo gratuito, es decir, acabar asociándote con otras personas que no necesitas. Muchas veces se hace por inseguridad, por miedo, por aquello de que uno prefiere llorar acompañado que reír solo. Es normalmente el error más habitual. Las estadísticas muestran que en un segundo proyecto empresarial el porcentaje de personas que se asocian es radicalmente inferior a los de la primera ocasión.

¿Cómo ve el emprendimiento en Galicia?

Voy a decir algo que quizá sorprende: “como en cualquier parte del mundo”. Desde hace tiempo la ubicación deja de ser un factor clave. Es cierto que, si vas a emprender en el sector turístico, sí que es más importante porque el destino es clave. Fuera de eso con el auge de lo digital, el teletrabajo y nuestra capacidad para prestar cualquier servicio o fabricar cualquier producto desde cualquier parte del mundo diría que se puede emprender en cualquier sitio. El emprendimiento, no solo en Galicia sino en toda España, ha evolucionado mucho.

¿Qué mensaje de aliento lanzaría a los emprendedores?

Que no hay que rendirse, no es fácil, es duro, pero al mismo tiempo es bonito y muy gratificante. Hay muchos momentos de revés, pero también los hay de éxito y, como se dice en el matrimonio, hay que saber estar en las alegrías y en las penas, hay que saber brindar los éxitos y aceptar los fracasos y no rendirse. Y si llega el momento de tirar la toalla hay que entender que también el recorrido valió la pena, que ha habido un aprendizaje y que seguramente, si hay una segunda oportunidad, el bagaje va a ayudar mucho. Emprender siempre tiene una vertiente positiva.

Como experto en innovación nos gustaría también conocer su opinión sobre la incidencia que tendrá la inteligencia artificial en el mundo empresarial. En términos generales ¿están las compañías preparadas para la IA?

No están preparadas porque es muy novedoso y aún están saliendo los aplicativos y aplicaciones. Quizá estamos acostumbrados a encarar retos digitales, pero concretamente este yo pienso que no. Sobre cómo va a modificar esto las industrias es muy complicado hacer un pronóstico porque el resultado variará en función de la industria. Además de ello, todavía no está ni siquiera madura la tecnología para saber cómo va a influir. Lo que sí que es seguro es que es una revolución tan potente como lo fue internet en su día.

Va a tener un impacto, seguramente, ahondando en la forma que tenemos de hacer las cosas, aunque no eliminará la acción humana, nos va a restar horas que antes dedicábamos a hacer otras cosas. Algunas partes creativas nos las podrá suplir, pero es una situación que ya la hemos vivido en otras ocasiones en las que los algoritmos o las máquinas han hecho cosas mecánicas. Por lo tanto lo integraremos y nos adaptaremos a ello como en el pasado siempre ha hecho el ser humano.

La inteligencia artificial ha entrado de lleno en nuestras vidas ¿debemos verla como amiga o como enemiga?

Yo creo que debemos verla como amiga. Que va a suponer retos, seguro, que va a cuestionar cosas seguro; que nos va a obligar en algunos casos a reestructurarnos o a reconvertirnos, pues por supuesto. Con vidas profesionales tan largas y tecnologías disruptivas tan frecuentes está claro que la reconversión profesional es una realidad de nuestro tiempo y necesaria. Si lo vemos como enemigo terminamos generando una actitud, para terminar con ello, y eso no conduce a ninguna parte porque sabemos que la tecnología no para.