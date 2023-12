Creando futuro: Grupo Lence y su compromiso con el mundo rural

Despoblación, falta de relevo generacional, escasez de mano de obra, ausencia de servicios básicos… Son solo algunos de los problemas que afronta en la actualidad el mundo rural a lo largo y ancho del país. Galicia no es una excepción, la comunidad cuenta con cerca de 4.000 aldeas abandonadas y un reparto de la población que se concentra, principalmente, en las siete grandes ciudades.

Sin embargo, el mundo rural es imprescindible en el desarrollo de las sociedades ya que es una pieza clave para garantizar la soberanía alimentaria. El sector primario es el que produce los alimentos que necesita la población, algo a tener en cuenta en un contexto en el que el número de habitantes a nivel mundial continúa en ascenso. Tal es así que, para conseguir alimentar a la población mundial de 9.000 millones de personas que se estima que alcanzaremos en 2050, la producción de alimentos tendrá que dar un paso de gigante y crecer entre el 60 y el 70%.

El diagnóstico parece claro: sin mundo rural no hay futuro. En España, solo un 16% de la población vive en el campo, aunque ocupa el 84% del territorio y produce la mayoría de los alimentos que consumimos. El primario es un sector clave para el futuro del país.

Dentro de él, el lácteo es uno de los más importantes. En el caso de Galicia, estamos ante la novena región a nivel europeo en producción lechera y la zona productora de casi la mitad de la leche que se consume en España. Según el Milk Market Observatory de la Comisión Europea, en agosto de 2023 el precio en origen de la leche de vaca en España fue de 0,51 euros por kilo, cuando la media europea está en 0,43 euros por kilo. La cifra española, además, está muy por encima de Alemania (0,41 euros por kilo), Francia (0,45 euros por kilo), Países Bajos (0,43 euros por kilo) e Irlanda (0,39 euros por kilo), entre otros.

En este contexto, Grupo Lence reafirma su compromiso con el rural y con las explotaciones ganaderas “siendo una empresa que tradicionalmente paga la leche por encima de la media de Galicia”, ya que es una “empresa totalmente dependiente del rural gallego, con lo que, si al rural le va bien a Grupo Lence también”. Además de ser la segunda empresa que más leche recoge en Galicia, cabe recordar que esta empresa no solo compra toda su recogida la comunidad, sino que también la transforma toda en Galicia, dejando en la región todo el valor añadido.

La mujer en el rural

Dos de cada tres mujeres que dejan el mundo rural son jóvenes en edad de tener hijos. Esta situación, en caso de no revertirse, agudizará el fenómeno de la despoblación. Porque está claro que, “si no hay mujeres, no hay niños y, si no hay niños, no hay futuro”. Y teniendo en cuenta que la media de edad en el rural es de 56 años, el futuro parece tener una fecha de caducidad bastante corta.

Las ganaderas Encarna, Luz Divina y Elsa, que participan en la campaña «Actitud Río: puro coraje»

Las mujeres se van del rural porque a pesar de la falta de mano de obra, las mujeres soportan casi un 39% de tasa de paro. Además de ello, las que trabajan lo hacen en peores condiciones que los hombres, algo que queda de manifiesto tanto en los ingresos, más bajos, como en los contratos, más precarios.

Sin embargo, no se dan por vencidas y muchas luchan por crear sus propias oportunidades. Así, a pesar de que en el rural el empresariado es predominantemente masculino, las mujeres ya representan el 23,8% de los trabajadores autónomos en los pueblos.

El apoyo de Río de Galicia

La situación que atraviesa el campo ha provocado la movilización de activistas que dan visibilidad a los problemas del rural para generar conciencia y reclamar acciones que pongan freno al abandono de este medio. Grupo Lence es una de las empresas que, con sus campañas, especialmente con la marca Río de Galicia, más iniciativas desarrolla para poner en valor la importancia del entorno rural en la economía.

Un claro ejemplo de ello es la campaña “Actitud Río: puro coraje” en la que, una vez más, la compañía pone en valor el rural y, en especial, a la mujer que “cuando en Galicia los hombres tuvieron el valor de emigrar, las mujeres tuvieron el coraje de quedarse”. Quedarse y cuidar de las tierras, los hijos, los mayores… Defender lo poco que se tenía por si acaso la aventura de la emigración salía mal. Esas mujeres predecesoras de las empresarias ganaderas de éxito que aparecen en la campaña, quieren ser inspiración para otras y mostrar un rural moderno, donde hay cabida para que las mujeres triunfen.

La campaña, está presente tanto en la web de Río de Galicia como en sus cuentas de redes sociales y mediante un código QR disponible en los envases de la marca Río de Galicia.

Grupo Lence, activista del rural

La de Actitud Río no es, ni mucho menos, la única iniciativa del grupo para impulsar el rural. Una de ellas, por ejemplo, le ha llevado a liderar el PERTE Agroalimentario en Galicia con SmarTZ4milk, el proyecto tractor promovido por el Clúster Alimentario de Galicia cuyo objetivo es modernizar la actual cadena de producción, transformación y distribución de la industria láctea para dotarla de herramientas de competitividad basadas en la tecnología y la sostenibilidad.

Briks de leche de la campaña «Actitud Río: puro coraje»

El ámbito de la innovación es uno de los fuertes de la firma. Así lo evidencia el proyecto Milkchain, cuyos resultados fueron presentados el pasado junio después de dos años de trabajo. La compañía desarrolló un sistema de trazabilidad certificada en la industria láctea para asegurar el origen de la leche, así como la calidad y eficiencia de los procesos industriales relacionados con el procesamiento del producto.

Promover la concienciación sobre la importancia del rural también ha llevado a la empresa a organizar visitas de estudiantes de colegios a sus plantas de Lugo y A Coruña en las que explican a los niños y niñas el proceso productivo de la leche, desde que sale de la vaca hasta que llega a los consumidores. Para más información pueden consultar su web www.lence.gal