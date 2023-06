Nueva gira brasileña de Hijos de Rivera: «Latinoamérica es nuestra gran apuesta de futuro»

“Latinoamérica es nuestra gran apuesta de futuro y Brasil es el propulsor que nos llevará a cumplir nuestros sueños aquí”. Son las palabras de Ignacio Rivera, presidente de la Corporación Hijos de Rivera, en una publicación en su perfil de Linkedin en la que resumía su última visita al país latinoamericano.

“¡Vai Brasil! No se me ocurre una forma mejor de describir la semana que acabo de vivir en este país maravilloso, en el que siempre me siento un brasileiro más. Porque es imposible venir y no marcharse contagiado de la energía y del entusiasmo de su gente” señala Rivera en un texto en el que agradece el trabajo del equipo brasileño y “de todos los colaboradores que forman parte del equipo”.

Ruta “intensa”

“Hemos hecho una ruta intensa”, explica Rivera, que tuvo como primera parada Salvador de Bahía donde pudieron compartir “su propósito con la fuerza de ventas de Solar Coca-Cola”. El segundo destino fue Sao Paulo donde pudieron “empaparse” de su “cultura y visión de futuro” con sus “amigos” de Coca-Cola Femsa, compañía encargada de la distribución de sus cervezas en el país.

Encuentro con el equipo de Coca-Cola Femsa. Linkedin

Ambas firmas alcanzaron un acuerdo en septiembre de 2021 para potenciar su presencia en Brasil. Coca-Cola Femsa es la mayor operadora por volumen de ventas en el país y está presente en los principales Estados de Latinoamérica alcanzando a una población de 265 millones de personas a través de 49 plantas de producción y 268 centros de distribución.

“También hemos visitado a un montón de clientes de hostelería y alimentación, recogiendo su feedback y aprendiendo mucho de su conocimiento de este mercado”, explica Ignacio Rivera que destaca la “enorme oportunidad” que tienen en el país, algo que, según indica” aprovecharán “de la única forma que sabemos: fieles a nuestra forma de hacer las cosas”.

Encuentro con el gobernador de Sao Paulo y el alcalde de Araraquara

Durante el viaje el presidente ejecutivo de Hijos de Rivera tuvo ocasión de reunirse con el nuevo gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, y con el alcalde de Araraquara, Edinho Silva, territorio en el que la compañía prevé levantar su primera fábrica fuera de Galicia que supondrá una inversión de cerca de 300 millones de euros.

Los trabajos de construcción están planificados en dos fases con el objetivo de instalar una capacidad productiva a medio plazo de 300 millones de litros de cerveza anuales, a ejecutar en dos fases de 150 millones de litros cada una. Se estima que la nueva fábrica llegue a crear 400 empleos directos y otros 4.000 indirectos en esta factoría.