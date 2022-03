Inditex modificó el contrato de Pablo Isla: blindaje extra y veinte millones más de finiquito

Pablo Isla recibirá una compensación de 19,7 millones de Inditex por el llamado “pacto de no competencia”, la cláusula que impide al directivo fichar por una empresa rival de la multinacional o con una actividad concurrente por un periodo de dos años.

El importe, todavía pendiente de aprobación en la junta general de accionista, se abonará en dos plazos. Isla recibirá 3,25 millones a los 15 días de la extinción de su contrato, es decir, el 15 de abril, pues el presidente abandonará la compañía el 31 de marzo.

El segundo pago ascenderá a 16,5 millones y se satisfará 15 días después de la celebración de la junta en caso, claro está, de que sea aprobado por los accionistas. No representa problema alguno esta cuestión teniendo en cuenta que Amancio Ortega tiene casi el 60% de los títulos.

Modificación del contrato

La indemnización por el pacto de no competencia no era la que contenía el contrato inicial de Pablo Isla. El consejo de administración, a propuesta de la comisión de retribuciones, acordó ofertar al presidente una novación de su contrato con el único objetivo de “actualizar” dicho pacto al considerar que estaba «desfasado», según explica Inditex en su informe anual de remuneraciones. Lo hizo el 14 de diciembre, dos semanas después de anunciar la salida del directivo, aunque Isla no lo firmó hasta este martes, 15 de marzo.

El objetivo de la multinacional fue ampliar el alcance del acuerdo, incorporando al veto aspectos relacionados con la actividad online, modelos de negocio como el marketplace o áreas relacionadas con la logística. “Se define de forma más amplia el alcance de la obligación de no competencia, abarcando la comercialización de cualesquiera productos iguales, similares o complementarios a los comercializados por Inditex, a través de canales online y los servicios logísticos”, resume el grupo.

El sueldo y el plan de pensiones de Isla

Al margen de esta indemnización, Pablo Isla cobró en su último ejercicio como presidente de la multinacional 12,4 millones. El informe de remuneraciones detalla que los fondos acumulados en su plan de pensiones ascienden a 9,4 millones. También le corresponderá al directivo ingresar entre el 1 y el 15 de abril otra compensación por la finalización de la relación contractual, cuyo importe bruto asciende a 3,2 millones.

Al presidente saliente le quedan también por cobrar más de un millón de euros de determinados bonus e incentivos y recibirá 24.418 acciones de Inditex.