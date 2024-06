Juan Manuel Vieites: «La transformación de Galicia pasa por incrementar el peso de la industria»

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha celebrado su Asamblea General ordinaria 2024, en la que se han aprobado las cuentas y los presupuestos y se ha dado luz verde a la integración en la patronal de dos sectoriales: la Asociación Galega de Áridos (Arigal) y Hostelería y Turismo de Galicia.

El presidente de la entidad, Juan Manuel Vieites, ha defendido la situación económica «saneada» y el ensanchamiento de la organización, que llega tras un periodo convulsos en el que la CEG encadenó mandatos inconclusos y una etapa de interinidad ante la imposibilidad de consensuar un presidente por las discrepancias internas. Vieites llegó en ese clima y ha conseguido un clima de mayor sosiego.

Fortalecer la institución

«La CEG ha mantenido una actividad importante a través de sus comisiones internas, nueve en este momento, que han trabajado sobre cuestiones tan críticas para Galicia como la ordenación y gestión del litoral, la disponibilidad de redes eléctricas de transporte, las instalaciones y proyectos de energías renovables en Galicia, la planificación y ejecución de los Fondos Next Generation, el diálogo social, etc. Así mismo, me siento especialmente satisfecho por el fortalecimiento de la organización, con la integración de empresas a nuestro Consejo Asesor y con la integración de organizaciones«, dijo el presidente, mientras en una pantalla se sucedían imágenes de distintos actos de la patronal.

Vieites aseguró que “la representatividad y la unión empresarial, junto con una gestión saneada», eran los objetivos perseguidos en su mandato, pero que no pueden ser ajenos al «período clave para la transformación» de Galicia que están transitando. Poco antes de su intervención, a preguntas de los medios, ya había lamentado la paralización judicial de proyectos eólicos, «desde el respeto a las resoluciones judiciales», y había apuntado que esos proyectos si se aprobaban en otros territorios. En su discurso también advirtió que la comunidad no se puede permitir que proyectos tractores estén paralizados.

El peso de la industria

«La transformación de Galicia pasa por incrementar el peso de la industria, que ejerza de arrastre de los demás sectores, genere empleo de calidad y contribuya a frenar el alarmante éxodo de jóvenes y no tan jóvenes talentos que optan por buscar oportunidades en otras áreas del mundo. Necesitamos un tejido empresarial moderno, adaptado a la realidad de hoy, a las exigencias y parámetros normativos, pero también a las sensibilidades de los clientes no solo de aquí sino de los demás países en los que vendemos o prestamos servicios”, aseveró el presidente de la patronal.

Vieites, que hizo halagos al candidato popular a las elecciones europeas, Francisco Millán Mon, y a la «estabilidad» que la Xunta ofrece a los empresarios (en el acto estaba la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, y el conselleiro de Emprego, José González, además de la socialista Lara Méndez), alertó de que Galicia compite «con otros territorios por la implantación de proyectos cuya financiación tiene unos plazos». «Tenemos que ser ágiles y trabajar conjuntamente Administraciones, empresarios y organizaciones sociales en generar un clima de acogida atractivo. Necesitamos un marco que ofrezca seguridad jurídica: desde el rigor y el cumplimiento de los requisitos y el respeto por nuestro importante patrimonio en sentido amplio y especialmente el natural, debemos trabajar en cooperación para adaptar los proyectos a los requerimientos y promover su instalación en tiempos razonables”, señaló.

Las elecciones europeas

A las puertas de unas elecciones europeas, el empresariado gallego destaca que “España y Galicia deben ganar peso en Europa». «Tenemos sectores, como el mar industria, el sector primario en general, que precisan de un mayor peso y protección frente a mercados de terceros estados incluso frente a medidas que pueden ser más beneficiosas para otros Estados miembros. Seguiremos trabajando en la misma línea: unidad de acción y refuerzo de la representatividad de la CEG como base para la defensa de los intereses empresariales, de la puesta en valor de la figura del empresario/a como generador de empleo y riqueza, para la transformación y modernización de las empresas y para el fortalecimiento de nuestro tejido industrial”, concluyó.