La guerra de la hermana de Amancio Ortega con Hacienda destapa parte de su fortuna oculta 

La revista Forbes, vademécum del dinero, sitúa a Josefa Ortega Gaona, hermana del fundador de Inditex y consejera del grupo textil hasta septiembre de 2002, entre las ochenta grandes fortunas de España, con 325 millones de euros de patrimonio estimado. Cuando ‘Pepita’ deja el consejo y la comisión ejecutiva del gigante textil, la hermana de Amancio Ortega declaraba un 0,56% del grupo. Hoy en día, y con la sentencia en la mano que en parte le da la razón en el litigio que mantiene junto a sus hijos con Hacienda y la Consellería de Facenda por la herencia de su marido, Miguel Jove, fallecido en 2011, a buen seguro que a Forbes le lleva algo más de trabajo calcular su fortuna. Porque la sentencia pone al descubierto inversiones de la hermana de Amancio Ortega que hasta ahora no habían trascendido.

Es Incio Inversiones el holding inversor de Josefa y de sus hijos, María José y Miguel, constituida en 2001 y que cuenta con unos activos de 129 millones al cierre de 2021, según las cuentas de la compañía, que las presenta en el Registro Mercantil como si se tratara de una pyme. Su patrimonio, unos 126 millones. Y es precisamente Incio y sus participaciones el epicentro del conflicto con Hacienda.

El Impuesto de Sucesiones

Como adelantó Economía Digital Galicia, Josefa Ortega y sus dos hijos acaban de lograr que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia estime, solo en parte, un recurso contencioso presentado contra el Ministerio de Hacienda y la Consellería de Facenda por las liquidaciones del Impuesto de Sucesiones de la herencia de Miguel Jove, el marido de ‘Pepita’ Ortega.

Incio declara unas inversiones en empresas de 105 millones de euros y de índole financiero, tanto a corto como largo plazo, de algo más de 14 millones. Pues bien, la sentencia del TSXG que le da en parte la razón pone nombre y apellidos a algunas de esas inversiones, a la hora de valorar las deducciones que plantean en el Impuesto de Sucesiones, eje de controversia primero con la Axencia Tributaria Galega (Atriga), y después con el Tribunal Económico-Administrativo Central, hasta llegar a la vía contenciosa.

Sicavs en Irlanda y sociedades del BBVA

Algunos ejemplos. La sentencia recoge las consideraciones del Tribunal Económico Administrativo Central, que dice que la reducción del 99% en el Impuesto de Sucesiones no es aplicable a la participación del 5% que ostenta Incio Inversiones, a través de otra sociedad, en BBVA México y BBVA Elcano Empresarial. Se trata de inversiones financieras a largo plazo que han suscrito un contrato de gestión con un tercero. La sala estima en este caso las tesis de los demandantes, de la familia de Ortega.

Otro caso es el tratamiento fiscal de inversiones como QMC Development Capital Fund PLC y EQMC Europe Development Capital Fund, consideradas como instituciones de inversión colectiva. Se trata de sicavs, en el segundo caso domiciliada y registrada en Irlanda, y cuyo objeto social reside en conseguir plusvalías mediante la toma de participaciones significativas pero minoritarias en compañías europeas de pequeña o mediana capitalización. Su gestora es Alantra y actualmente cuenta con un patrimonio de más de 94 millones de euros. También el tratamiento fiscal en la herencia de esas dos inversiones generó controversia.

La crisis de Restaura

El concurso de acreedores de Restaura, en este caso por segunda vez, también se cuela en la sentencia. Sucedió en 2011, en los juzgados de Barcelona, y con una sonada suspensión de pagos voluntaria y un pasivo de 340 millones. En este caso, un informe pericial que presentaron en el proceso Josefa Ortega y sus hijos otorga un valor contable cero a un préstamo concedido a Restaura de 14,4 millones de euros, con intereses de otro millón, que “era irrealizable ya a la fecha de devengo del Impuesto de Sucesiones, en atención a las dificultades económico financieras en las que se encontraba esta sociedad que solicitó la declaración de concurso voluntario de acreedores el 30 de septiembre de 2011”, recoge la sentencia.

Economía Digital Galicia se ha puesto en contacto con la Consellería de Facenda, de la que depende la Atriga, para conocer si van a recurrir en casación la sentencia de la sala de lo Contencioso del TSXG, al estar todavía en plazo. Y también para saber si hay más recursos contenciosos presentados por Josefa Ortega Gaona y sus hijos o por Incio Inversiones. Desde Facenda se limitan a señalar que “la Xunta no puede dar información de un particular puesto que los datos tributarios son de carácter reservado. Es un derecho de los contribuyentes que no se puedan ceder sus datos ni comunicarlos a un tercero”, explican. En todo caso, admiten, “los actos dictados por la Axencia Tributaria de Galicia son susceptibles de los recursos administrativos previstos en la Ley General Tributaria”.